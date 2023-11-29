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Жильё в медье Ваш, Венгрия

Szombathelyi jaras
81
Сомбатхей
64
Koermendi jaras
44
Sarvari jaras
39
Koszegi jaras
27
Vasvari jaras
22
Celldoemoelki jaras
21
Кёрменд
17
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240 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Radockoelked, Венгрия
Дом 3 комнаты
Radockoelked, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€77,701
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Квартира 1 комната в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€67,165
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Дом 2 комнаты в Кальд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кальд, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 95 м²
€65,585
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Дом 3 комнаты в Боба, Венгрия
Дом 3 комнаты
Боба, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 90 м²
€68,482
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Квартира 4 комнаты в Uraiujfalu, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Uraiujfalu, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€78,755
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Дом 3 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€113,259
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Квартира 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€105,357
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Дом 2 комнаты в Kissomlyo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kissomlyo, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
€17,384
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Дом 2 комнаты в Kissomlyo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kissomlyo, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 35 м²
€23,442
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Дом 2 комнаты в Дьёрвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дьёрвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€46,067
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Дом 5 комнат в Эдьхазашрадов, Венгрия
Дом 5 комнат
Эдьхазашрадов, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€131,018
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Дом 4 комнаты в Repcelak, Венгрия
Дом 4 комнаты
Repcelak, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€175,337
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Дом 4 комнаты в Andrasfa, Венгрия
Дом 4 комнаты
Andrasfa, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€132,354
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Дом 3 комнаты в Velemer, Венгрия
Дом 3 комнаты
Velemer, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€125,802
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Дом 2 комнаты в Csehimindszent, Венгрия
Дом 2 комнаты
Csehimindszent, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€46,914
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Дом 3 комнаты в Lukacshaza, Венгрия
Дом 3 комнаты
Lukacshaza, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€60,280
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Дом 2 комнаты в Csakanydoroszlo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Csakanydoroszlo, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€81,221
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Квартира 2 комнаты в Кёсег, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёсег, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€67,881
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Дом 3 комнаты в Kercaszomor, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kercaszomor, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€99,331
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Квартира 3 комнаты в Шарвар, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шарвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€72,074
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Квартира 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€76,121
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Дом 3 комнаты в Boegoet, Венгрия
Дом 3 комнаты
Boegoet, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
€67,881
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Дом 5 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€170,095
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Дом 2 комнаты в Rabapaty, Венгрия
Дом 2 комнаты
Rabapaty, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€28,830
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Дом 2 комнаты в Сентготхард, Венгрия
Дом 2 комнаты
Сентготхард, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€65,496
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Квартира 3 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
€233,258
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Дом 3 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
€89,110
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Квартира 5 комнат в Кёсег, Венгрия
Квартира 5 комнат
Кёсег, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 214 м²
€235,879
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Дом 3 комнаты в Вашвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вашвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€78,364
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Дом 3 комнаты в Kercaszomor, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kercaszomor, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€83,606
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Типы недвижимости в медье Ваш

квартиры
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Параметры недвижимости в медье Ваш, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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