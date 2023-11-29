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Дома в Varpalotai jaras, Венгрия

6 объектов найдено
Дом 1 комната в osi, Венгрия
Дом 1 комната
osi, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€64,251
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Дом 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€28,585
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Дом 3 комнаты в Берхида, Венгрия
Дом 3 комнаты
Берхида, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€56,383
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Дом 8 комнат в Берхида, Венгрия
Дом 8 комнат
Берхида, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
€180,951
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Дом 4 комнаты в Берхида, Венгрия
Дом 4 комнаты
Берхида, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€20,980
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Дом 3 комнаты в Варпалота, Венгрия
Дом 3 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€70,545
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Параметры недвижимости в Varpalotai jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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