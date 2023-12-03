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Дома в Vaci jaras, Венгрия

102 объекта найдено
Дом 5 комнат в orbottyan, Венгрия
Дом 5 комнат
orbottyan, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€166,016
в месяц
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Дом 3 комнаты в Кошд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кошд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€73,902
в месяц
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Дом 4 комнаты в Galgagyoerk, Венгрия
Дом 4 комнаты
Galgagyoerk, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 160 м²
€129,065
в месяц
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Дом 5 комнат в Вац, Венгрия
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
€197,952
в месяц
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Дом 4 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
€353,674
в месяц
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Дом 5 комнат в orbottyan, Венгрия
Дом 5 комнат
orbottyan, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€142,525
в месяц
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Дом 5 комнат в Szodliget, Венгрия
Дом 5 комнат
Szodliget, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€232,264
в месяц
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Дом 1 комната в Вац, Венгрия
Дом 1 комната
Вац, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 12 м²
€41,966
в месяц
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Дом 5 комнат в orbottyan, Венгрия
Дом 5 комнат
orbottyan, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€179,476
в месяц
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Дом 5 комнат в orbottyan, Венгрия
Дом 5 комнат
orbottyan, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
€197,688
в месяц
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Дом 4 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
€303,262
в месяц
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Дом 5 комнат в Вац, Венгрия
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
€1,16 млн
в месяц
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Дом 4 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€287,690
в месяц
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Дом 4 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€184,491
в месяц
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Дом 4 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€190,034
в месяц
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Дом 3 комнаты в Szodliget, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szodliget, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€183,963
в месяц
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Дом 5 комнат в Сёд, Венгрия
Дом 5 комнат
Сёд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
€163,640
в месяц
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Дом 1 комната в Вац, Венгрия
Дом 1 комната
Вац, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€102,671
в месяц
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Дом 5 комнат в Szodliget, Венгрия
Дом 5 комнат
Szodliget, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
€211,122
в месяц
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Дом 7 комнат в Вац, Венгрия
Дом 7 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 7
Площадь 441 м²
€1,01 млн
в месяц
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Дом 6 комнат в Вац, Венгрия
Дом 6 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€166,280
в месяц
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Дом 3 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
€92,378
в месяц
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Дом 5 комнат в Вац, Венгрия
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
€245,197
в месяц
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Дом 2 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 128 м²
€329,656
в месяц
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Дом 3 комнаты в Csoeroeg, Венгрия
Дом 3 комнаты
Csoeroeg, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
€78,917
в месяц
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Дом 4 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€171,294
в месяц
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Дом 4 комнаты в Csoeroeg, Венгрия
Дом 4 комнаты
Csoeroeg, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€131,968
в месяц
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Дом 3 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 68 м²
€131,704
в месяц
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Дом 4 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€158,098
в месяц
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Дом 3 комнаты в Пенц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Пенц, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€110,853
в месяц
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Параметры недвижимости в Vaci jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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