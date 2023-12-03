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Жильё в Vaci jaras, Венгрия

Вац
77
orbottyan
33
133 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 167 м²
€184,491
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 77 м²
€237,278
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 32 м²
€105,310
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 62 м²
€195,049
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 41 м²
€131,704
в месяц
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Дом 5 комнат в orbottyan, Венгрия
Дом 5 комнат
orbottyan, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€166,016
в месяц
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Дом 3 комнаты в Кошд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кошд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€73,902
в месяц
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Дом 4 комнаты в Galgagyoerk, Венгрия
Дом 4 комнаты
Galgagyoerk, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 160 м²
€129,065
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€136,983
в месяц
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Дом 5 комнат в Вац, Венгрия
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
€197,952
в месяц
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Дом 4 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
€353,674
в месяц
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Дом 5 комнат в orbottyan, Венгрия
Дом 5 комнат
orbottyan, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€142,525
в месяц
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Дом 5 комнат в Szodliget, Венгрия
Дом 5 комнат
Szodliget, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€232,264
в месяц
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Дом 1 комната в Вац, Венгрия
Дом 1 комната
Вац, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 12 м²
€41,966
в месяц
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Квартира 5 комнат в Вац, Венгрия
Квартира 5 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
€200,327
в месяц
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Дом 5 комнат в orbottyan, Венгрия
Дом 5 комнат
orbottyan, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€179,476
в месяц
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Дом 5 комнат в orbottyan, Венгрия
Дом 5 комнат
orbottyan, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
€197,688
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€114,020
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€99,689
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€139,622
в месяц
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Дом 4 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
€303,262
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€147,540
в месяц
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Дом 5 комнат в Вац, Венгрия
Дом 5 комнат
Вац, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
€1,16 млн
в месяц
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Дом 4 комнаты в Вац, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€287,690
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€147,012
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€160,737
в месяц
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Дом 4 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€184,491
в месяц
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Дом 4 комнаты в orbottyan, Венгрия
Дом 4 комнаты
orbottyan, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€190,034
в месяц
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Дом 3 комнаты в Szodliget, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szodliget, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€183,963
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Вац, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Вац, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 51 м²
€89,738
в месяц
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Типы недвижимости в Vaci jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Vaci jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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