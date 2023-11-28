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Жильё в медье Тольна, Венгрия

Szekszardi jaras
98
Сексард
72
Paksi jaras
56
Пакш
35
Tolnai jaras
25
Bonyhadi jaras
13
Tamasi jaras
9
Боньхад
8
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204 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€41,880
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Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€54,786
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Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€57,947
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Дом 3 комнаты в Тольна, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€65,848
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Дом 4 комнаты в Батасек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Батасек, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€105,094
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Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€75,481
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Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€70,502
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Дом 3 комнаты в Тенгелиц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тенгелиц, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€65,260
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Дом 4 комнаты в Регёй, Венгрия
Дом 4 комнаты
Регёй, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
€64,211
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Квартира 3 комнаты в Боньхад, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Боньхад, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€68,667
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Дом 2 комнаты в Хёдьес, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хёдьес, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€66,832
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Квартира 2 комнаты в Пакш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€95,924
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Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€78,600
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Дом 4 комнаты в Тольна, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тольна, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
€86,489
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Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€115,319
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Дом 3 комнаты в Боньхад, Венгрия
Дом 3 комнаты
Боньхад, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€30,140
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Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€71,550
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Квартира 3 комнаты в Пакш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пакш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€109,308
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Дом 3 комнаты в Цико, Венгрия
Дом 3 комнаты
Цико, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
€33,809
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Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€58,446
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Дом 3 комнаты в Тольна, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
€94,352
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Дом 6 комнат в Пакш, Венгрия
Дом 6 комнат
Пакш, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€338,093
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Квартира 2 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€77,701
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Дом 1 комната в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
€27,519
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Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€60,554
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Дом 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€65,585
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Дом 3 комнаты в Дечь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Дечь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€48,486
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Квартира 1 комната в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
€48,728
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Квартира 2 комнаты в Тамаши, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тамаши, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€60,317
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Квартира 3 комнаты в Szekszardi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€86,489
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Типы недвижимости в медье Тольна

квартиры
дома

Параметры недвижимости в медье Тольна, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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