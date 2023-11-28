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Realting.com
Венгрия
Жилая
медье Тольна
Жильё в медье Тольна, Венгрия
Szekszardi jaras
98
Сексард
72
Paksi jaras
56
Пакш
35
Tolnai jaras
25
Bonyhadi jaras
13
Tamasi jaras
9
Боньхад
8
Батасек
3
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204 объекта найдено
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Дом 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2
1
90 м²
€41,880
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Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2
1
48 м²
€54,786
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Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2
1
40 м²
€57,947
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Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
3
1
76 м²
€65,848
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Дом 4 комнаты
Батасек, Венгрия
4
2
130 м²
€105,094
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Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3
1
62 м²
€75,481
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Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3
1
75 м²
€70,502
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Дом 3 комнаты
Тенгелиц, Венгрия
3
1
120 м²
€65,260
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Дом 4 комнаты
Регёй, Венгрия
4
1
112 м²
€64,211
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Квартира 3 комнаты
Боньхад, Венгрия
3
1
58 м²
€68,667
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Дом 2 комнаты
Хёдьес, Венгрия
2
1
70 м²
€66,832
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Квартира 2 комнаты
Пакш, Венгрия
2
1
54 м²
€95,924
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Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3
1
55 м²
€78,600
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Дом 4 комнаты
Тольна, Венгрия
4
1
103 м²
€86,489
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Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3
1
98 м²
€115,319
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Дом 3 комнаты
Боньхад, Венгрия
3
1
70 м²
€30,140
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Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2
1
54 м²
€71,550
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Квартира 3 комнаты
Пакш, Венгрия
3
1
56 м²
€109,308
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Дом 3 комнаты
Цико, Венгрия
3
1
112 м²
€33,809
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Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3
1
55 м²
€58,446
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Дом 3 комнаты
Тольна, Венгрия
3
1
113 м²
€94,352
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Дом 6 комнат
Пакш, Венгрия
6
2
220 м²
€338,093
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Квартира 2 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
2
1
58 м²
€77,701
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Дом 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
1
25 м²
€27,519
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Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3
1
57 м²
€60,554
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Дом 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3
1
64 м²
€65,585
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Дом 3 комнаты
Дечь, Венгрия
3
1
95 м²
€48,486
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Квартира 1 комната
Szekszardi jaras, Венгрия
1
1
28 м²
€48,728
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Квартира 2 комнаты
Тамаши, Венгрия
2
1
55 м²
€60,317
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Квартира 3 комнаты
Szekszardi jaras, Венгрия
3
1
59 м²
€86,489
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Типы недвижимости в медье Тольна
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