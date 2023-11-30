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Дома в Szombathelyi jaras, Венгрия

29 объектов найдено
Дом 7 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€138,821
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Дом 3 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€168,966
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Дом 2 комнаты в Рум, Венгрия
Дом 2 комнаты
Рум, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€31,731
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Дом 5 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€171,610
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Дом 7 комнат в Як, Венгрия
Дом 7 комнат
Як, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
€198,316
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Дом 2 комнаты в Soepte, Венгрия
Дом 2 комнаты
Soepte, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 110 м²
€58,173
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Дом 3 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€96,778
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Дом 6 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
€198,316
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Дом 2 комнаты в Felsocsatar, Венгрия
Дом 2 комнаты
Felsocsatar, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€104,447
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Дом 4 комнаты в Felsocsatar, Венгрия
Дом 4 комнаты
Felsocsatar, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€166,586
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Дом 4 комнаты в Sorokpolany, Венгрия
Дом 4 комнаты
Sorokpolany, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€103,125
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Дом 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€28,214
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Дом 5 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
€192,764
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Дом 4 комнаты в Рум, Венгрия
Дом 4 комнаты
Рум, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€60,553
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Дом 5 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 355 м²
€319,950
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Дом 5 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€219,206
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Дом 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€103,125
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Дом 1 комната в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
€25,913
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Дом 4 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€206,249
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Дом 5 комнат в Vasasszonyfa, Венгрия
Дом 5 комнат
Vasasszonyfa, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€111,057
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Дом 3 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€137,499
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Дом 7 комнат в Se, Венгрия
Дом 7 комнат
Se, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
€145,432
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Дом 1 комната в Рум, Венгрия
Дом 1 комната
Рум, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€36,358
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Дом 1 комната в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 33 м²
€27,764
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Дом 5 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
€198,290
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Дом 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€126,922
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Дом 5 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€171,874
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Дом 4 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€162,778
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Вилла 7 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Вилла 7 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Площадь 380 м²
Мы рады представить вашему вниманию великолепную виллу, которая по внутреннему убранству мож…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Szombathelyi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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