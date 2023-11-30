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Realting.com
Венгрия
Жилая
Szombathelyi jaras
Жильё в Szombathelyi jaras, Венгрия
Сомбатхей
31
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42 объекта найдено
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Дом 7 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
7
2
200 м²
€138,821
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Дом 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
3
1
86 м²
€168,966
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Квартира 1 комната
Se, Венгрия
1
1
30 м²
€52,620
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Дом 2 комнаты
Рум, Венгрия
2
1
70 м²
€31,731
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Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5
2
145 м²
€171,610
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Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
3
1
145 м²
€235,335
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Квартира 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4
1
93 м²
€184,831
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Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2
1
55 м²
€84,615
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Дом 7 комнат
Як, Венгрия
7
2
234 м²
€198,316
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Дом 2 комнаты
Soepte, Венгрия
2
110 м²
€58,173
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Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2
1
39 м²
€99,158
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Дом 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
3
2
120 м²
€96,778
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Дом 6 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
6
2
235 м²
€198,316
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Дом 2 комнаты
Felsocsatar, Венгрия
2
1
90 м²
€104,447
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Дом 4 комнаты
Felsocsatar, Венгрия
4
2
145 м²
€166,586
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Дом 4 комнаты
Sorokpolany, Венгрия
4
1
77 м²
€103,125
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Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2
1
50 м²
€28,214
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Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2
1
51 м²
€68,485
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Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2
1
55 м²
€70,601
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Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5
2
164 м²
€192,764
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Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2
1
56 м²
€68,485
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Квартира 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4
1
159 м²
€78,004
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Дом 4 комнаты
Рум, Венгрия
4
1
90 м²
€60,553
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Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5
1
355 м²
€319,950
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Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
5
2
150 м²
€219,206
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Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
2
1
72 м²
€103,125
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Дом 1 комната
Szombathelyi jaras, Венгрия
1
1
31 м²
€25,913
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Квартира 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4
1
111 м²
€181,790
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Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
4
2
170 м²
€206,249
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Дом 5 комнат
Vasasszonyfa, Венгрия
5
2
150 м²
€111,057
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