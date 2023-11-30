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Жильё в Szombathelyi jaras, Венгрия

Сомбатхей
31
42 объекта найдено
Дом 7 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€138,821
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Дом 3 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€168,966
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Квартира 1 комната в Se, Венгрия
Квартира 1 комната
Se, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€52,620
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Дом 2 комнаты в Рум, Венгрия
Дом 2 комнаты
Рум, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€31,731
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Дом 5 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€171,610
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Квартира 3 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
€235,335
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Квартира 4 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€184,831
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Квартира 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€84,615
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Дом 7 комнат в Як, Венгрия
Дом 7 комнат
Як, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 234 м²
€198,316
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Дом 2 комнаты в Soepte, Венгрия
Дом 2 комнаты
Soepte, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 110 м²
€58,173
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Квартира 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€99,158
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Дом 3 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€96,778
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Дом 6 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 235 м²
€198,316
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Дом 2 комнаты в Felsocsatar, Венгрия
Дом 2 комнаты
Felsocsatar, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€104,447
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Дом 4 комнаты в Felsocsatar, Венгрия
Дом 4 комнаты
Felsocsatar, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€166,586
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Дом 4 комнаты в Sorokpolany, Венгрия
Дом 4 комнаты
Sorokpolany, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€103,125
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Дом 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€28,214
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Квартира 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€68,485
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Квартира 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€70,601
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Дом 5 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
€192,764
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Квартира 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€68,485
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Квартира 4 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 159 м²
€78,004
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Дом 4 комнаты в Рум, Венгрия
Дом 4 комнаты
Рум, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€60,553
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Дом 5 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 355 м²
€319,950
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Дом 5 комнат в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€219,206
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Дом 2 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€103,125
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Дом 1 комната в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
€25,913
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Квартира 4 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
€181,790
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Дом 4 комнаты в Szombathelyi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szombathelyi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€206,249
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Дом 5 комнат в Vasasszonyfa, Венгрия
Дом 5 комнат
Vasasszonyfa, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€111,057
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Типы недвижимости в Szombathelyi jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Szombathelyi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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