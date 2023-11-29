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Квартиры в Szentendrei jaras, Венгрия

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19 объектов найдено
Квартира 1 комната в Сентендре, Венгрия
Квартира 1 комната
Сентендре, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
€83,606
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Квартира 5 комнат в Помаз, Венгрия
Квартира 5 комнат
Помаз, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
€293,538
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Квартира 2 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€140,217
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Квартира 3 комнаты в Будакалас, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будакалас, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€218,353
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Квартира 3 комнаты в Помаз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Помаз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€192,634
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Квартира 2 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€117,808
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Квартира 1 комната в Сентендре, Венгрия
Квартира 1 комната
Сентендре, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
€69,715
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Квартира 3 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€136,286
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Квартира 3 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
€128,161
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Квартира 2 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€110,362
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Квартира 3 комнаты в Помаз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Помаз, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€138,644
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Квартира 2 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€135,648
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Квартира 3 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€166,426
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Квартира 4 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€316,072
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Квартира 2 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€131,433
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Квартира 1 комната в Сентендре, Венгрия
Квартира 1 комната
Сентендре, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 21 м²
€65,585
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Квартира 1 комната в Будакалас, Венгрия
Квартира 1 комната
Будакалас, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 29 м²
€70,737
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Квартира 2 комнаты в Сентендре, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€104,573
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Квартира 5 комнат в Сентендре, Венгрия
Квартира 5 комнат
Сентендре, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
€184,112
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Параметры недвижимости в Szentendrei jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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