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Realting.com
Венгрия
Жилая
Szentendrei jaras
Жильё в Szentendrei jaras, Венгрия
Сентендре
67
Помаз
30
Будакалас
16
Вишеград
10
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183 объекта найдено
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Дом 4 комнаты
Почмедьер, Венгрия
4
2
100 м²
€155,929
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Дом 6 комнат
Сентендре, Венгрия
6
4
336 м²
€1,58 млн
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Дом 6 комнат
Leanyfalu, Венгрия
6
2
180 м²
€288,416
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Дом 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3
1
67 м²
€131,433
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Дом 4 комнаты
Leanyfalu, Венгрия
4
2
150 м²
€390,510
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Дом 5 комнат
Почмедьер, Венгрия
5
2
129 м²
€261,825
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Дом 4 комнаты
Csobanka, Венгрия
4
1
77 м²
€128,423
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Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5
3
431 м²
€1,05 млн
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Квартира 1 комната
Сентендре, Венгрия
1
1
34 м²
€83,606
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Дом 5 комнат
Почмедьер, Венгрия
5
2
332 м²
€754,812
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Дом 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3
1
86 м²
€225,395
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Дом 2 комнаты
Вишеград, Венгрия
2
2
60 м²
€88,848
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Дом 6 комнат
Тахитотфалу, Венгрия
6
3
178 м²
€337,831
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Дом 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2
1
36 м²
€65,260
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Дом 3 комнаты
Тахитотфалу, Венгрия
3
2
154 м²
€104,573
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Квартира 5 комнат
Помаз, Венгрия
5
2
103 м²
€293,538
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Дом 5 комнат
Вишеград, Венгрия
5
1
76 м²
€170,095
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Квартира 2 комнаты
Сентендре, Венгрия
2
1
35 м²
€140,217
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Дом 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3
1
56 м²
€143,886
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Дом 3 комнаты
Помаз, Венгрия
3
1
116 м²
€233,258
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Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5
1
136 м²
€434,599
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Дом 5 комнат
Сентендре, Венгрия
5
2
280 м²
€471,496
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Дом 4 комнаты
Тахитотфалу, Венгрия
4
1
87 м²
€141,265
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Дом 3 комнаты
Сентендре, Венгрия
3
1
187 м²
€151,749
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Дом 5 комнат
Будакалас, Венгрия
5
2
166 м²
€436,969
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Квартира 3 комнаты
Будакалас, Венгрия
3
1
88 м²
€218,353
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Дом 4 комнаты
Помаз, Венгрия
4
2
162 м²
€201,545
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Дом 8 комнат
Leanyfalu, Венгрия
8
4
400 м²
€820,786
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Вилла 3 спальни с кондиционером, с гаражом, с видом на горы
Помаз, Венгрия
5
3
189 м²
2
В районе Месселия города Помаз можно заказть от владельца строительсво роскошного семейного…
€650,000
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Застройщик
Zsenya-Building Kft
Языки общения: Русский, Hungarian
Дом 6 комнат
Сентендре, Венгрия
6
3
295 м²
€466,206
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Типы недвижимости в Szentendrei jaras
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Параметры недвижимости в Szentendrei jaras, Венгрия
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