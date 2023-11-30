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Коммерческая недвижимость в Южно-Задунайский край, Венгрия

Szekszardi jaras
11
Сексард
11
Siofoki jaras
7
Paksi jaras
6
Pecsi jaras
4
Пакш
4
Печ
3
38 объектов найдено
Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 183 м²
€90,336
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Коммерческая в Неметкер, Венгрия
Коммерческая
Неметкер, Венгрия
Площадь 800 м²
€528,732
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 14 м²
€22,584
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Коммерческая в Карад, Венгрия
Коммерческая
Карад, Венгрия
Площадь 184 м²
€86,616
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 15 м²
€19,927
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Коммерческая в Марцали, Венгрия
Коммерческая
Марцали, Венгрия
Площадь 690 м²
€145,866
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 15 м²
€15,145
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Коммерческая в Кёрёшхедь, Венгрия
Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
Площадь 339 м²
€2,64 млн
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 190 м²
€132,582
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 164 м²
€106,278
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 101 м²
€123,548
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 18 м²
€16,739
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Коммерческая в Мохач, Венгрия
Коммерческая
Мохач, Венгрия
Площадь 15 м²
€31,537
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Коммерческая в Хёдьес, Венгрия
Коммерческая
Хёдьес, Венгрия
Площадь 1 070 м²
€169,230
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Коммерческая в Kaposszekcso, Венгрия
Коммерческая
Kaposszekcso, Венгрия
Площадь 650 м²
€161,628
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Коммерческая в Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
Площадь 390 м²
€946,114
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Коммерческая в Бёльчке, Венгрия
Коммерческая
Бёльчке, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€337,432
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Коммерческая в Балатонсарсо, Венгрия
Коммерческая
Балатонсарсо, Венгрия
Площадь 700 м²
КОММЕРЧЕСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 час езды от Будапешта в Балатоне, в ОТЛИЧНОМ СОСТОЯ…
€604,004
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 318 м²
€411,827
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Инвестиционная в Пакш, Венгрия
Инвестиционная
Пакш, Венгрия
Площадь 90 м²
€1,30 млн
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Коммерческая в Kozarmisleny, Венгрия
Коммерческая
Kozarmisleny, Венгрия
Площадь 840 м²
€1,44 млн
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Коммерческая в Somogytur, Венгрия
Коммерческая
Somogytur, Венгрия
Площадь 350 м²
€225,840
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Коммерческая в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 200 м²
€212,556
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Коммерческая в Szekszardi jaras, Венгрия
Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
Площадь 15 м²
€7,404
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Коммерческая в Шиофок, Венгрия
Коммерческая
Шиофок, Венгрия
Площадь 320 м²
€152,429
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Коммерческая 1 ванная в Pecsi jaras, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Pecsi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 311 м²
€622,600
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Коммерческая в Кёрёшхедь, Венгрия
Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
Площадь 604 м²
€630,742
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Коммерческая 1 ванная в Чурго, Венгрия
Коммерческая 1 ванная
Чурго, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
€100,000
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Коммерческая в Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
Площадь 4 552 м²
€39,159
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Коммерческая в Пакш, Венгрия
Коммерческая
Пакш, Венгрия
Площадь 100 м²
€170,563
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