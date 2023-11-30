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Realting.com
Венгрия
Коммерческая
Южно-Задунайский край
Коммерческая недвижимость в Южно-Задунайский край, Венгрия
Szekszardi jaras
11
Сексард
11
Siofoki jaras
7
Paksi jaras
6
Pecsi jaras
4
Пакш
4
Печ
3
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38 объектов найдено
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Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
183 м²
€90,336
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Коммерческая
Неметкер, Венгрия
800 м²
€528,732
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Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
14 м²
€22,584
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Коммерческая
Карад, Венгрия
184 м²
€86,616
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Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
15 м²
€19,927
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Коммерческая
Марцали, Венгрия
690 м²
€145,866
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Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
15 м²
€15,145
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Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
339 м²
€2,64 млн
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Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
190 м²
€132,582
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Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
164 м²
€106,278
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Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
101 м²
€123,548
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Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
18 м²
€16,739
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Коммерческая
Мохач, Венгрия
15 м²
€31,537
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Коммерческая
Хёдьес, Венгрия
1 070 м²
€169,230
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Коммерческая
Kaposszekcso, Венгрия
650 м²
€161,628
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Коммерческая
Шиофок, Венгрия
390 м²
€946,114
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Коммерческая
Бёльчке, Венгрия
1 000 м²
€337,432
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Коммерческая
Балатонсарсо, Венгрия
700 м²
КОММЕРЧЕСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ПРОДАЖИ 1 час езды от Будапешта в Балатоне, в ОТЛИЧНОМ СОСТОЯ…
€604,004
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Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
318 м²
€411,827
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Инвестиционная
Пакш, Венгрия
90 м²
€1,30 млн
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Коммерческая
Kozarmisleny, Венгрия
840 м²
€1,44 млн
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Коммерческая
Somogytur, Венгрия
350 м²
€225,840
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Коммерческая
Pecsi jaras, Венгрия
200 м²
€212,556
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Коммерческая
Szekszardi jaras, Венгрия
15 м²
€7,404
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Коммерческая
Шиофок, Венгрия
320 м²
€152,429
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Коммерческая 1 ванная
Pecsi jaras, Венгрия
1
311 м²
€622,600
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Коммерческая
Кёрёшхедь, Венгрия
604 м²
€630,742
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Коммерческая 1 ванная
Чурго, Венгрия
1
155 м²
€100,000
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Коммерческая
Пакш, Венгрия
4 552 м²
€39,159
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Коммерческая
Пакш, Венгрия
100 м²
€170,563
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