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Квартиры в Южный Альфёльд, Венгрия

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42 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€36,452
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€172,821
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Квартира 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
€233,400
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Квартира 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€73,167
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€70,545
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Квартира 1 комната в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€48,516
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Квартира 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€166,527
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Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€128,501
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Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€156,037
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Квартира 1 комната в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€72,905
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Квартира 1 комната в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€98,343
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Квартира 5 комнат в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€327,810
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Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€128,239
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Квартира 2 комнаты в Орошхаза, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Орошхаза, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€44,582
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Квартира 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€78,412
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Квартира 3 комнаты в Фёльдеак, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Фёльдеак, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€52,187
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Квартира 3 комнаты в Тоткомлош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тоткомлош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€39,075
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€65,536
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Квартира 3 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€91,760
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Квартира 3 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€156,824
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Квартира 3 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€74,741
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Квартира 1 комната в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€65,562
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Квартира 1 комната в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€31,207
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Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
HUGE apartment for sale in the heart of Szeged! In the absolute downtown of Szeged, in Boly…
€143,974
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Квартира 2 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€87,722
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Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€110,170
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Квартира 3 комнаты в Киштелек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€126,167
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Квартира 2 комнаты в Мако, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€48,516
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Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€116,438
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Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€133,353
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Параметры недвижимости в Южный Альфёльд, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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