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Венгрия
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Квартиры
Квартиры в Южный Альфёльд, Венгрия
Квартира
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42 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2
1
53 м²
€36,452
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Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
45 м²
€172,821
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Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4
2
172 м²
€233,400
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Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
1
60 м²
€73,167
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Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
40 м²
€70,545
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Квартира 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
1
1
38 м²
€48,516
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Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4
1
88 м²
€166,527
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Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3
1
77 м²
€128,501
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Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3
1
74 м²
€156,037
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Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
1
1
37 м²
€72,905
1
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Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
1
1
52 м²
€98,343
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Квартира 5 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
5
2
160 м²
€327,810
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Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3
1
72 м²
€128,239
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Квартира 2 комнаты
Орошхаза, Венгрия
2
1
54 м²
€44,582
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Квартира 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4
1
83 м²
€78,412
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Квартира 3 комнаты
Фёльдеак, Венгрия
3
1
89 м²
€52,187
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Квартира 3 комнаты
Тоткомлош, Венгрия
3
1
69 м²
€39,075
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Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
48 м²
€65,536
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Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3
1
67 м²
€91,760
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Квартира 3 комнаты
Байя, Венгрия
3
1
90 м²
€156,824
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Квартира 3 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
3
1
63 м²
€74,741
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Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
1
1
43 м²
€65,562
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Квартира 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
1
1
43 м²
€31,207
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Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3
1
76 м²
HUGE apartment for sale in the heart of Szeged! In the absolute downtown of Szeged, in Boly…
€143,974
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Квартира 2 комнаты
Киштелек, Венгрия
2
1
46 м²
€87,722
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Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
3
1
58 м²
€110,170
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Квартира 3 комнаты
Киштелек, Венгрия
3
1
63 м²
€126,167
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Квартира 2 комнаты
Мако, Венгрия
2
1
76 м²
€48,516
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Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2
1
48 м²
€116,438
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Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2
1
55 м²
€133,353
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Параметры недвижимости в Южный Альфёльд, Венгрия
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