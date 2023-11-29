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Жильё в Южный Альфёльд, Венгрия

Kecskemeti jaras
47
Кечкемет
37
Bekescsabai jaras
24
Szegedi jaras
22
Бекешчаба
19
Сегед
19
Makoi jaras
15
Bajai jaras
11
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169 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Лайошмиже, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лайошмиже, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€191,179
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Дом 3 комнаты в Варошфёльд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Варошфёльд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€171,772
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Дом 3 комнаты в Апоштаг, Венгрия
Дом 3 комнаты
Апоштаг, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€39,075
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Квартира 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€36,452
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Дом 3 комнаты в Чанадпалота, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чанадпалота, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€34,092
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Дом 4 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€86,515
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Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€146,596
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Дом 5 комнат в Дьюла, Венгрия
Дом 5 комнат
Дьюла, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
€207,176
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Дом 3 комнаты в Сабадсаллаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сабадсаллаш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 136 м²
In Szabadszállás, a 3,876 m2 area is for sale of which 1,886 m2 are farmsteads and 1,990 m2 …
€15,473
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Дом 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€83,919
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Дом 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€143,974
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Дом 2 комнаты в Байя, Венгрия
Дом 2 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
€46,942
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€172,821
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Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€143,449
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Квартира 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
€233,400
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Дом 6 комнат в Орговань, Венгрия
Дом 6 комнат
Орговань, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€61,628
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Дом 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€114,078
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Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€75,790
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Квартира 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€73,167
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Дом 2 комнаты в Фельшёсентиван, Венгрия
Дом 2 комнаты
Фельшёсентиван, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€23,576
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Дом 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€314,697
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€70,545
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Дом 3 комнаты в Байя, Венгрия
Дом 3 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€140,302
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Дом 4 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 103 м²
€128,239
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Квартира 1 комната в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€48,516
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Дом 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€33,830
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Квартира 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€166,527
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Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€128,501
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Дом 4 комнаты в Чанадпалота, Венгрия
Дом 4 комнаты
Чанадпалота, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€12,850
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Дом 7 комнат в Сабадсаллаш, Венгрия
Дом 7 комнат
Сабадсаллаш, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
€416,974
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Типы недвижимости в Южный Альфёльд

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Южный Альфёльд, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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