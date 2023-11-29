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Realting.com
Венгрия
Жилая
Южный Альфёльд
Жильё в Южный Альфёльд, Венгрия
Kecskemeti jaras
47
Кечкемет
37
Bekescsabai jaras
24
Szegedi jaras
22
Бекешчаба
19
Сегед
19
Makoi jaras
15
Bajai jaras
11
Мако
10
Oroshazi jaras
9
Орошхаза
7
Hodmezovasarhelyi jaras
5
Kunszentmiklosi jaras
5
Szarvasi jaras
5
Байя
5
Ходмезёвашархей
5
Gyulai jaras
4
Сарваш
4
Gyomaendrod
3
Gyomaendrodi jaras
3
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169 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Лайошмиже, Венгрия
3
1
86 м²
€191,179
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Дом 3 комнаты
Варошфёльд, Венгрия
3
1
101 м²
€171,772
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Дом 3 комнаты
Апоштаг, Венгрия
3
1
66 м²
€39,075
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Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2
1
53 м²
€36,452
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Дом 3 комнаты
Чанадпалота, Венгрия
3
1
93 м²
€34,092
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Дом 4 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
4
2
120 м²
€86,515
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Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
1
95 м²
€146,596
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Дом 5 комнат
Дьюла, Венгрия
5
2
166 м²
€207,176
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Дом 3 комнаты
Сабадсаллаш, Венгрия
3
1
136 м²
In Szabadszállás, a 3,876 m2 area is for sale of which 1,886 m2 are farmsteads and 1,990 m2 …
€15,473
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Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
60 м²
€83,919
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Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4
2
140 м²
€143,974
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Дом 2 комнаты
Байя, Венгрия
2
50 м²
€46,942
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Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
45 м²
€172,821
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Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
1
76 м²
€143,449
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Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4
2
172 м²
€233,400
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Дом 6 комнат
Орговань, Венгрия
6
2
170 м²
€61,628
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Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
90 м²
€114,078
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Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
1
63 м²
€75,790
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Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
1
60 м²
€73,167
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Дом 2 комнаты
Фельшёсентиван, Венгрия
2
1
76 м²
€23,576
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Дом 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3
2
130 м²
€314,697
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Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
40 м²
€70,545
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Дом 3 комнаты
Байя, Венгрия
3
1
96 м²
€140,302
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Дом 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
4
103 м²
€128,239
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Квартира 1 комната
Bekescsabai jaras, Венгрия
1
1
38 м²
€48,516
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Дом 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2
1
125 м²
€33,830
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Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4
1
88 м²
€166,527
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Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
3
1
77 м²
€128,501
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Дом 4 комнаты
Чанадпалота, Венгрия
4
1
92 м²
€12,850
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Дом 7 комнат
Сабадсаллаш, Венгрия
7
3
300 м²
€416,974
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Типы недвижимости в Южный Альфёльд
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