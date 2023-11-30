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Венгрия
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Siofoki jaras
Дома
Дома в Siofoki jaras, Венгрия
Дом
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133 объекта найдено
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Дом 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3
1
74 м²
€196,686
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Дом 10 комнат
Шиофок, Венгрия
10
3
385 м²
€393,109
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Дом 5 комнат
Балатонсабади, Венгрия
5
2
84 м²
€196,686
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Дом 2 комнаты
Sagvar, Венгрия
2
45 м²
€65,300
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Дом 7 комнат
Шиофок, Венгрия
7
5
654 м²
€1,70 млн
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Дом 8 комнат
Шиофок, Венгрия
8
3
180 м²
€370,912
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Дом 3 комнаты
Замарди, Венгрия
3
1
58 м²
€257,003
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Дом 13 комнат
Шиофок, Венгрия
13
4
350 м²
€495,648
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Дом 2 комнаты
Балатонсемеш, Венгрия
2
1
50 м²
€73,970
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Дом 6 комнат
Szantod, Венгрия
6
2
150 м²
€344,665
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Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4
1
80 м²
€222,680
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Дом 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
2
1
50 м²
€129,912
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Дом 6 комнат
Шиофок, Венгрия
6
2
186 м²
€418,900
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Дом 4 комнаты
Замарди, Венгрия
4
2
72 м²
€331,408
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Дом 6 комнат
Шиофок, Венгрия
6
2
140 м²
€304,631
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Дом 4 комнаты
Балатонсемеш, Венгрия
4
1
100 м²
We offer for sale two separate family houses on a 1321 sqm plot located in a quiet, traffic-…
€172,067
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Дом 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4
1
106 м²
€288,988
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Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4
1
114 м²
€211,836
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Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4
1
110 м²
€332,530
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Дом 7 комнат
Балатонвилагош, Венгрия
7
3
165 м²
€839,192
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Дом 5 комнат
Шиофок, Венгрия
5
1
72 м²
€172,067
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Дом 6 комнат
Замарди, Венгрия
6
2
130 м²
€527,602
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Дом 6 комнат
Балатонсабади, Венгрия
6
1
150 м²
€63,365
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Дом 4 комнаты
Szantod, Венгрия
4
1
94 м²
€275,360
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Дом 4 комнаты
Szantod, Венгрия
4
1
94 м²
€275,360
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Дом 1 комната
Kereki, Венгрия
1
77 м²
€73,970
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Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4
2
114 м²
€261,985
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Дом 5 комнат
Шиофок, Венгрия
5
3
130 м²
€471,784
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Дом 12 комнат
Шиофок, Венгрия
12
8
390 м²
€2,11 млн
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Дом 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
3
1
62 м²
On the southern shore of Lake Balaton, an excellently maintained holiday home/cellar with a …
€172,067
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Параметры недвижимости в Siofoki jaras, Венгрия
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