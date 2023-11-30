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Дома в Siofoki jaras, Венгрия

133 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€196,686
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Дом 10 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 10 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 385 м²
€393,109
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Дом 5 комнат в Балатонсабади, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатонсабади, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
€196,686
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Дом 2 комнаты в Sagvar, Венгрия
Дом 2 комнаты
Sagvar, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
€65,300
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Дом 7 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 7 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 654 м²
€1,70 млн
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Дом 8 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 8 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
€370,912
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Дом 3 комнаты в Замарди, Венгрия
Дом 3 комнаты
Замарди, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€257,003
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Дом 13 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 13 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
€495,648
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Дом 2 комнаты в Балатонсемеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатонсемеш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€73,970
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Дом 6 комнат в Szantod, Венгрия
Дом 6 комнат
Szantod, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€344,665
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Дом 4 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€222,680
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Дом 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€129,912
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Дом 6 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 6 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
€418,900
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Дом 4 комнаты в Замарди, Венгрия
Дом 4 комнаты
Замарди, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
€331,408
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Дом 6 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 6 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€304,631
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Дом 4 комнаты в Балатонсемеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Балатонсемеш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
We offer for sale two separate family houses on a 1321 sqm plot located in a quiet, traffic-…
€172,067
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Дом 4 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€288,988
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Дом 4 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€211,836
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Дом 4 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€332,530
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Дом 7 комнат в Балатонвилагош, Венгрия
Дом 7 комнат
Балатонвилагош, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
€839,192
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Дом 5 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 5 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€172,067
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Дом 6 комнат в Замарди, Венгрия
Дом 6 комнат
Замарди, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€527,602
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Дом 6 комнат в Балатонсабади, Венгрия
Дом 6 комнат
Балатонсабади, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
€63,365
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Дом 4 комнаты в Szantod, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szantod, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€275,360
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Дом 4 комнаты в Szantod, Венгрия
Дом 4 комнаты
Szantod, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€275,360
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Дом 1 комната в Kereki, Венгрия
Дом 1 комната
Kereki, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 77 м²
€73,970
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Дом 4 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
€261,985
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Дом 5 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 5 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
€471,784
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Дом 12 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 12 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 390 м²
€2,11 млн
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Дом 3 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
On the southern shore of Lake Balaton, an excellently maintained holiday home/cellar with a …
€172,067
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Параметры недвижимости в Siofoki jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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