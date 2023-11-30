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Realting.com
Венгрия
Жилая
Siofoki jaras
Жильё в Siofoki jaras, Венгрия
Шиофок
112
Замарди
16
Балатонсарсо
10
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211 объектов найдено
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Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4
1
85 м²
€373,336
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Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4
1
87 м²
€367,697
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Квартира 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
3
1
72 м²
€340,738
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Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
4
1
84 м²
€366,281
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Квартира 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
3
1
70 м²
€272,974
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Дом 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3
1
74 м²
€196,686
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Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
2
1
41 м²
€149,219
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Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3
1
46 м²
€151,841
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Дом 10 комнат
Шиофок, Венгрия
10
3
385 м²
€393,109
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Дом 5 комнат
Балатонсабади, Венгрия
5
2
84 м²
€196,686
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Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
2
1
48 м²
€212,421
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Дом 2 комнаты
Sagvar, Венгрия
2
45 м²
€65,300
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Дом 7 комнат
Шиофок, Венгрия
7
5
654 м²
€1,70 млн
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Дом 8 комнат
Шиофок, Венгрия
8
3
180 м²
€370,912
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Квартира 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4
1
98 м²
€243,651
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Дом 3 комнаты
Замарди, Венгрия
3
1
58 м²
€257,003
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Дом 13 комнат
Шиофок, Венгрия
13
4
350 м²
€495,648
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Дом 2 комнаты
Балатонсемеш, Венгрия
2
1
50 м²
€73,970
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Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
2
1
53 м²
€145,555
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Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3
1
96 м²
€200,436
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Дом 6 комнат
Szantod, Венгрия
6
2
150 м²
€344,665
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Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4
1
80 м²
€222,680
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Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3
1
67 м²
€227,744
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Дом 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
2
1
50 м²
€129,912
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Квартира 1 комната
Шиофок, Венгрия
1
1
32 м²
This is a studio apartment located on the 4th floor of a holiday complex with a beautifully …
€169,416
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Дом 6 комнат
Шиофок, Венгрия
6
2
186 м²
€418,900
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Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3
58 м²
€128,586
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Дом 4 комнаты
Замарди, Венгрия
4
2
72 м²
€331,408
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Квартира 1 комната
Балатонсарсо, Венгрия
1
1
26 м²
€88,817
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Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
2
1
54 м²
€225,093
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Типы недвижимости в Siofoki jaras
квартиры
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Параметры недвижимости в Siofoki jaras, Венгрия
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