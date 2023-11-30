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Жильё в Siofoki jaras, Венгрия

Шиофок
112
Замарди
16
Балатонсарсо
10
211 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€373,336
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Квартира 4 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€367,697
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Квартира 3 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€340,738
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Квартира 4 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€366,281
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Квартира 3 комнаты в Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€272,974
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Дом 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€196,686
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Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€149,219
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€151,841
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Дом 10 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 10 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 385 м²
€393,109
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Дом 5 комнат в Балатонсабади, Венгрия
Дом 5 комнат
Балатонсабади, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
€196,686
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Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€212,421
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Дом 2 комнаты в Sagvar, Венгрия
Дом 2 комнаты
Sagvar, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 45 м²
€65,300
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Дом 7 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 7 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 654 м²
€1,70 млн
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Дом 8 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 8 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
€370,912
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Квартира 4 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€243,651
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Дом 3 комнаты в Замарди, Венгрия
Дом 3 комнаты
Замарди, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€257,003
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Дом 13 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 13 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
€495,648
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Дом 2 комнаты в Балатонсемеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балатонсемеш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€73,970
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Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€145,555
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
€200,436
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Дом 6 комнат в Szantod, Венгрия
Дом 6 комнат
Szantod, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€344,665
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Дом 4 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€222,680
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€227,744
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Дом 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€129,912
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Квартира 1 комната в Шиофок, Венгрия
Квартира 1 комната
Шиофок, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
This is a studio apartment located on the 4th floor of a holiday complex with a beautifully …
€169,416
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Дом 6 комнат в Шиофок, Венгрия
Дом 6 комнат
Шиофок, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 186 м²
€418,900
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Квартира 3 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 58 м²
€128,586
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Дом 4 комнаты в Замарди, Венгрия
Дом 4 комнаты
Замарди, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
€331,408
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Квартира 1 комната в Балатонсарсо, Венгрия
Квартира 1 комната
Балатонсарсо, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 26 м²
€88,817
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Квартира 2 комнаты в Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€225,093
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Типы недвижимости в Siofoki jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Siofoki jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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