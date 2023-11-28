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Земельные участки в Sarvari jaras, Венгрия

10 объектов найдено
Земельные участки в Meggyeskovacsi, Венгрия
Земельные участки
Meggyeskovacsi, Венгрия
Площадь 5 053 м²
€12,893
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Земельные участки в Шарвар, Венгрия
Земельные участки
Шарвар, Венгрия
Площадь 901 м²
€39,392
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Земельные участки в Кальд, Венгрия
Земельные участки
Кальд, Венгрия
Площадь 1 471 м²
€10,499
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Земельные участки в Szeleste, Венгрия
Земельные участки
Szeleste, Венгрия
Площадь 1 692 м²
€14,472
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Земельные участки в Boegoet, Венгрия
Земельные участки
Boegoet, Венгрия
Площадь 900 м²
€9,210
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Земельные участки в Jakfa, Венгрия
Земельные участки
Jakfa, Венгрия
Площадь 1 375 м²
€11,841
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Земельные участки в Vashosszufalu, Венгрия
Земельные участки
Vashosszufalu, Венгрия
Площадь 852 м²
€7,105
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Земельные участки в Rabapaty, Венгрия
Земельные участки
Rabapaty, Венгрия
Площадь 8 530 м²
€104,989
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Земельные участки в Vasegerszeg, Венгрия
Земельные участки
Vasegerszeg, Венгрия
Площадь 70 000 м²
€639,409
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Земельные участки в Герце, Венгрия
Земельные участки
Герце, Венгрия
Площадь 1 108 м²
€6,578
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