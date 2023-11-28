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Земельные участки в медье Пешт, Венгрия

828 объектов найдено
Земельные участки в Шоймар, Венгрия
Земельные участки
Шоймар, Венгрия
Площадь 678 м²
€39,051
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Земельные участки в Тёкёль, Венгрия
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
Площадь 700 м²
Plot for sale in the residential area of Halásztelek (LKe-6), a plot of 700 square meters, w…
€130,782
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Земельные участки в Гёд, Венгрия
Земельные участки
Гёд, Венгрия
Площадь 973 м²
€70,502
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Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 5 094 м²
€91,731
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Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 586 м²
€39,313
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Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 5 111 м²
€91,731
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Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 608 м²
€39,313
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Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 597 м²
€39,313
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Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 600 м²
€39,313
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Земельные участки в Эрдёкертеш, Венгрия
Земельные участки
Эрдёкертеш, Венгрия
Площадь 1 275 м²
€86,227
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Земельные участки в Фот, Венгрия
Земельные участки
Фот, Венгрия
Площадь 1 157 м²
€25,947
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Земельные участки в Панд, Венгрия
Земельные участки
Панд, Венгрия
Площадь 501 м²
€13,760
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Земельные участки в Kismaros, Венгрия
Земельные участки
Kismaros, Венгрия
Площадь 1 087 м²
€49,535
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Земельные участки в Тоальмаш, Венгрия
Земельные участки
Тоальмаш, Венгрия
Площадь 1 590 м²
€31,451
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Земельные участки в Вац, Венгрия
Земельные участки
Вац, Венгрия
Площадь 4 256 м²
€261,825
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Земельные участки в Киштарча, Венгрия
Земельные участки
Киштарча, Венгрия
Площадь 3 818 м²
€233,258
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Земельные участки в Mogyorod, Венгрия
Земельные участки
Mogyorod, Венгрия
Площадь 5 170 м²
€248,983
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Земельные участки в Надькёрёш, Венгрия
Земельные участки
Надькёрёш, Венгрия
Площадь 2 773 м²
€6,814
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Земельные участки в Помаз, Венгрия
Земельные участки
Помаз, Венгрия
Площадь 528 м²
€104,573
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Земельные участки в Надьката, Венгрия
Земельные участки
Надьката, Венгрия
Площадь 3 049 м²
€21,651
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Земельные участки в Тёрёкбалинт, Венгрия
Земельные участки
Тёрёкбалинт, Венгрия
Площадь 784 м²
Törökbálint , residential building plot with panoramic view . Breathtaking panoramic, ÜH-1 c…
€89,227
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Земельные участки в Тарнок, Венгрия
Земельные участки
Тарнок, Венгрия
Площадь 822 м²
€28,868
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Земельные участки в Будаенё, Венгрия
Земельные участки
Будаенё, Венгрия
Площадь 114 м²
€33,854
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Земельные участки в Kisoroszi, Венгрия
Земельные участки
Kisoroszi, Венгрия
Площадь 1 022 м²
€57,633
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Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
Площадь 7 123 м²
€957,878
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Земельные участки в Тахитотфалу, Венгрия
Земельные участки
Тахитотфалу, Венгрия
Площадь 1 677 м²
€78,467
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Земельные участки в Асод, Венгрия
Земельные участки
Асод, Венгрия
Площадь 585 м²
€47,238
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Земельные участки в Дьёмрё, Венгрия
Земельные участки
Дьёмрё, Венгрия
Площадь 580 м²
€88,965
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Земельные участки в Дансентмиклош, Венгрия
Земельные участки
Дансентмиклош, Венгрия
Площадь 2 917 м²
€34,116
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Земельные участки в Dunabogdany, Венгрия
Земельные участки
Dunabogdany, Венгрия
Площадь 1 850 м²
€78,467
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