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Жильё в Мишкольц, Венгрия

квартиры
8
дома
6
14 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€156,009
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Дом 6 комнат в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
A unique property with outstanding features is now available for sale in the exquisite surro…
€235,335
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Квартира 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€65,841
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Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€76,418
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Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€39,399
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Квартира 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€40,985
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Дом 4 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€116,081
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Квартира 1 комната в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€42,307
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Дом 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€109,735
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Дом 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€92,283
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Квартира 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€45,992
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Дом 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€74,038
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Квартира 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€67,016
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Квартира 2 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€56,851
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Параметры недвижимости в Мишкольц, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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