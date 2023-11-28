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Квартиры в Марцали, Венгрия

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7 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Марцали, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€61,755
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Квартира 3 комнаты в Марцали, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€69,638
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Квартира 2 комнаты в Марцали, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€57,550
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Квартира 2 комнаты в Марцали, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€62,806
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Квартира 3 комнаты в Марцали, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€104,852
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Квартира 2 комнаты в Марцали, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€83,829
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Квартира 2 комнаты в Марцали, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€78,573
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