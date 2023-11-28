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Жильё в Марцали, Венгрия

квартиры
7
дома
36
43 объекта найдено
Дом 1 комната в Марцали, Венгрия
Дом 1 комната
Марцали, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 25 м²
€12,877
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Квартира 2 комнаты в Марцали, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€61,755
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Дом 3 комнаты в Марцали, Венгрия
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€118,227
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Дом 1 комната в Марцали, Венгрия
Дом 1 комната
Марцали, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 24 м²
€31,534
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Квартира 3 комнаты в Марцали, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€69,638
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Дом 5 комнат в Марцали, Венгрия
Дом 5 комнат
Марцали, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 188 м²
€139,014
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Дом 3 комнаты в Марцали, Венгрия
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€157,409
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Дом 3 комнаты в Марцали, Венгрия
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€117,991
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Квартира 2 комнаты в Марцали, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€57,550
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Дом 7 комнат в Марцали, Венгрия
Дом 7 комнат
Марцали, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 260 м²
€144,506
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Дом 3 комнаты в Марцали, Венгрия
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€76,208
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Дом 5 комнат в Марцали, Венгрия
Дом 5 комнат
Марцали, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
€204,973
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Дом 3 комнаты в Марцали, Венгрия
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 102 м²
€42,019
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Дом 3 комнаты в Марцали, Венгрия
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€110,896
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Дом 4 комнаты в Марцали, Венгрия
Дом 4 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€182,636
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Дом 2 комнаты в Марцали, Венгрия
Дом 2 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€49,929
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Дом 3 комнаты в Марцали, Венгрия
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
€85,518
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Квартира 2 комнаты в Марцали, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€62,806
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Дом 3 комнаты в Марцали, Венгрия
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€178,694
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Дом 3 комнаты в Марцали, Венгрия
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€178,694
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Дом 3 комнаты в Марцали, Венгрия
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€178,694
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Дом 3 комнаты в Марцали, Венгрия
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
€178,694
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Дом 3 комнаты в Марцали, Венгрия
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€178,694
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Дом 3 комнаты в Марцали, Венгрия
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€178,694
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Дом 3 комнаты в Марцали, Венгрия
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€178,694
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Квартира 3 комнаты в Марцали, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€104,852
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Дом 3 комнаты в Марцали, Венгрия
Дом 3 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€55,185
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Дом 8 комнат в Марцали, Венгрия
Дом 8 комнат
Марцали, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
€250,000
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Квартира 2 комнаты в Марцали, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Марцали, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€83,829
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Дом 1 комната в Марцали, Венгрия
Дом 1 комната
Марцали, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 39 м²
€35,476
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