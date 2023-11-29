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Жильё в Koermendi jaras, Венгрия

Кёрменд
6
12 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Radockoelked, Венгрия
Дом 3 комнаты
Radockoelked, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 180 м²
€77,363
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Дом 4 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кёрменд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€128,239
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Дом 2 комнаты в Kercaszomor, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kercaszomor, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€47,729
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Дом 3 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёрменд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€52,187
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Квартира 2 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€32,781
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Дом 2 комнаты в Nemesrempehollos, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nemesrempehollos, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€49,565
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Дом 2 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€57,432
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Дом 2 комнаты в Nagyrakos, Венгрия
Дом 2 комнаты
Nagyrakos, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€97,032
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Квартира 1 комната в Кёрменд, Венгрия
Квартира 1 комната
Кёрменд, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€48,778
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Дом 2 комнаты в Кёрменд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кёрменд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€70,807
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Дом 1 комната в Nadasd, Венгрия
Дом 1 комната
Nadasd, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 50 м²
€23,340
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Дом 2 комнаты в Doeboerhegy, Венгрия
Дом 2 комнаты
Doeboerhegy, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€57,694
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Типы недвижимости в Koermendi jaras

дома

Параметры недвижимости в Koermendi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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