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Realting.com
Венгрия
Жилая
Kisberi jaras
Жильё в Kisberi jaras, Венгрия
Кишбер
7
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18 объектов найдено
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Дом 7 комнат
Кишбер, Венгрия
7
2
270 м²
€237,953
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Дом
Kerekteleki, Венгрия
324 м²
€76,153
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Дом 2 комнаты
Кишбер, Венгрия
2
1
70 м²
€27,764
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Дом 2 комнаты
Таркань, Венгрия
2
1
96 м²
€92,521
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Дом 3 комнаты
Кишбер, Венгрия
3
1
100 м²
€68,485
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Дом 6 комнат
Кишбер, Венгрия
6
3
312 м²
€158,389
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Дом 4 комнаты
Bakonyszombathely, Венгрия
4
1
110 м²
€104,447
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Дом 3 комнаты
Bakonyszombathely, Венгрия
3
1
100 м²
€76,682
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Дом 2 комнаты
Bakonyszombathely, Венгрия
2
1
78 м²
€47,596
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Дом 5 комнат
Часар, Венгрия
5
3
180 м²
€196,994
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Дом 2 комнаты
Кишбер, Венгрия
2
1
127 м²
€73,774
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Дом 3 комнаты
Асар, Венгрия
3
1
102 м²
€86,995
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Дом 4 комнаты
Кишбер, Венгрия
4
2
80 м²
€118,725
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Дом 4 комнаты
Ete, Венгрия
4
1
186 м²
€68,750
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Дом 3 комнаты
Кишбер, Венгрия
3
1
97 м²
€100,216
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Дом 4 комнаты
Ачтесер, Венгрия
4
1
100 м²
€64,783
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Дом 1 комната
Часар, Венгрия
1
1
50 м²
€33,053
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Дом 2 комнаты
Csatka, Венгрия
2
1
87 м²
€44,415
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Типы недвижимости в Kisberi jaras
дома
Параметры недвижимости в Kisberi jaras, Венгрия
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