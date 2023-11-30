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Жильё в Kecskemeti jaras, Венгрия

Кечкемет
37
Лайошмиже
3
40 объектов найдено
Дом 5 комнат в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€193,821
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€73,245
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Дом 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
€171,345
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Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 77 м²
€94,795
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Дом 3 комнаты в Лайошмиже, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лайошмиже, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 109 м²
€210,215
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€84,351
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€71,367
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€109,735
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Дом 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€56,851
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Квартира 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€185,069
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€71,129
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€75,360
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Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€118,990
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
€68,485
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Квартира 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€84,351
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€78,798
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Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€145,432
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Дом 5 комнат в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 203 м²
€304,085
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Дом 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€304,085
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€65,973
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Дом 6 комнат в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 149 м²
€409,854
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Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€154,422
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Дом 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€117,271
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Дом 5 комнат в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 145 м²
€75,360
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Квартира 1 комната в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€49,976
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Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€139,086
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Дом 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€102,860
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Дом 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€89,639
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Квартира 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€81,944
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Дом 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€48,918
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Типы недвижимости в Kecskemeti jaras

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Параметры недвижимости в Kecskemeti jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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