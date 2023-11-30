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Realting.com
Венгрия
Жилая
Kecskemeti jaras
Жильё в Kecskemeti jaras, Венгрия
Кечкемет
37
Лайошмиже
3
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40 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
5
2
160 м²
€193,821
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Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
55 м²
€73,245
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Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4
1
117 м²
€171,345
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Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
77 м²
€94,795
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Дом 3 комнаты
Лайошмиже, Венгрия
3
2
109 м²
€210,215
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Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
51 м²
€84,351
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Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
50 м²
€71,367
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Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
53 м²
€109,735
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Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
53 м²
€56,851
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Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4
1
70 м²
€185,069
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Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
50 м²
€71,129
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Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
49 м²
€75,360
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Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
1
73 м²
€118,990
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Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
44 м²
€68,485
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Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
1
62 м²
€84,351
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Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
50 м²
€78,798
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Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
1
60 м²
€145,432
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Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
5
2
203 м²
€304,085
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Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4
1
95 м²
€304,085
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Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
49 м²
€65,973
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Дом 6 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
6
2
149 м²
€409,854
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Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
1
93 м²
€154,422
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Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
1
86 м²
€117,271
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Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
5
2
145 м²
€75,360
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Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
1
1
27 м²
€49,976
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Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
42 м²
€139,086
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Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
80 м²
€102,860
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Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
69 м²
€89,639
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Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3
1
55 м²
€81,944
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Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2
1
52 м²
€48,918
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