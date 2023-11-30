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Жильё в Ишасег, Венгрия

дома
6
6 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Ишасег, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ишасег, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€125,600
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Дом 2 комнаты в Ишасег, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ишасег, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€92,283
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Дом 3 комнаты в Ишасег, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ишасег, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 123 м²
€203,578
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Дом 3 комнаты в Ишасег, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ишасег, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 143 м²
€174,254
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Дом 5 комнат в Ишасег, Венгрия
Дом 5 комнат
Ишасег, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
€224,759
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Дом 7 комнат в Ишасег, Венгрия
Дом 7 комнат
Ишасег, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
€208,893
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