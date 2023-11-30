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Квартиры в Ходмезёвашархей, Венгрия

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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
€60,844
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Квартира 2 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€44,678
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