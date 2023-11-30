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Жильё в Ходмезёвашархей, Венгрия

дома
7
9 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 105 м²
€68,815
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Квартира 2 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
€60,844
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Дом 3 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 166 м²
€129,925
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Дом 2 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€44,902
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Дом 5 комнат в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 5 комнат
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€126,471
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Дом 4 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 140 м²
€79,443
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Квартира 2 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€44,678
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Дом 2 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€144,545
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Дом 2 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€14,980
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