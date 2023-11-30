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Жильё в Hatvani jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 7 комнат в Хатван, Венгрия
Дом 7 комнат
Хатван, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€95,192
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Дом 5 комнат в Апц, Венгрия
Дом 5 комнат
Апц, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€65,841
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Параметры недвижимости в Hatvani jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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