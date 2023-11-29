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Коммерческая недвижимость в медье Хайду-Бихар, Венгрия

Debreceni jaras
19
Дебрецен
17
Hajduszoboszloi jaras
7
Хайдусобосло
7
Derecskei jaras
3
Nyiradonyi jaras
3
37 объектов найдено
Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 205 м²
€519,286
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Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 15 м²
€25,834
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Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 380 м²
€1,38 млн
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Коммерческая в Деречке, Венгрия
Коммерческая
Деречке, Венгрия
Площадь 400 м²
€336,622
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Коммерческая в Хоссупайи, Венгрия
Коммерческая
Хоссупайи, Венгрия
Площадь 288 м²
€751,529
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Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 75 м²
€521,634
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Коммерческая в Хайдушамшон, Венгрия
Коммерческая
Хайдушамшон, Венгрия
Площадь 5 200 м²
€4,53 млн
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Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 80 м²
€312,876
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Коммерческая в Береттьоуйфалу, Венгрия
Коммерческая
Береттьоуйфалу, Венгрия
Площадь 200 м²
€130,448
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Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 177 м²
€514,005
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Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 536 м²
€652,369
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Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
Площадь 44 м²
€78,023
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Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
Площадь 317 м²
€227,024
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Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 300 м²
€482,753
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Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 12 м²
€19,669
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Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 125 м²
Благодаря своему идеальному расположению и входу на улицу, помещения являются отличным выбор…
€125,229
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Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 28 м²
€70,456
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Коммерческая в Вамошперч, Венгрия
Коммерческая
Вамошперч, Венгрия
Площадь 1 400 м²
€313,137
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Коммерческая в Мадьяркоморог, Венгрия
Коммерческая
Мадьяркоморог, Венгрия
Площадь 47 м²
€9,179
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Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 280 м²
€260,948
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Коммерческая в Багамер, Венгрия
Коммерческая
Багамер, Венгрия
Площадь 950 м²
€104,118
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Коммерческая в Фьюлёп, Венгрия
Коммерческая
Фьюлёп, Венгрия
Площадь 830 м²
€380,259
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Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 200 м²
€1,15 млн
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Инвестиционная 8 ванных в Хайдубёсёрмень, Венгрия
Инвестиционная 8 ванных
Хайдубёсёрмень, Венгрия
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 715 м²
€705,446
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Коммерческая в Шаранд, Венгрия
Коммерческая
Шаранд, Венгрия
Площадь 320 м²
€485,158
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Коммерческая в Hortobagy, Венгрия
Коммерческая
Hortobagy, Венгрия
Площадь 500 м²
€338,299
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Коммерческая в Хайдусобосло, Венгрия
Коммерческая
Хайдусобосло, Венгрия
Площадь 760 м²
€354,034
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Коммерческая в Пюшпёкладань, Венгрия
Коммерческая
Пюшпёкладань, Венгрия
Площадь 52 м²
€31,207
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Коммерческая в Debreceni jaras, Венгрия
Коммерческая
Debreceni jaras, Венгрия
Площадь 115 м²
€130,862
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Коммерческая в Хайдушамшон, Венгрия
Коммерческая
Хайдушамшон, Венгрия
Площадь 945 м²
€511,383
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