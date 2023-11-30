Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Gyulai jaras

Жильё в Gyulai jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Дьюла, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дьюла, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 56 м²
€184,831
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Дьюла, Венгрия
Дом 4 комнаты
Дьюла, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€89,639
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Gyulai jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти