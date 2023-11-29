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Квартиры в Gyori jaras, Венгрия

Квартира В архив
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96 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 53 м²
€80,335
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Квартира 1 комната в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 42 м²
€68,456
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Квартира 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€90,420
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Квартира 1 комната в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
€93,041
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€137,596
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€74,695
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€91,731
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€83,868
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Квартира 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€148,866
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Квартира 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 62 м²
€164,853
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€78,755
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€115,630
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Квартира 4 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€172,523
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Квартира 4 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€86,489
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€115,056
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Квартира 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€181,478
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Квартира 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€175,337
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Квартира 3 комнаты в Gyorujbarat, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyorujbarat, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€149,607
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€75,067
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Квартира 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€136,964
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 49 м²
€78,491
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Квартира 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€313,438
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Квартира 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€156,990
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Квартира 3 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€93,041
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€119,250
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Квартира 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€78,364
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Квартира 1 комната в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€73,122
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Квартира 4 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€175,337
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Квартира 4 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€176,210
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Квартира 4 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€181,741
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Параметры недвижимости в Gyori jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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