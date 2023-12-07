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Дома в Дьёр, Венгрия

6 объектов найдено
Дом в Gyori jaras, Венгрия
Дом
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 119 м²
€0
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Дом 8 комнат в Gyori jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Gyori jaras, Венгрия
Число комнат 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
€499,654
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Дом 5 комнат в Gyori jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
Число комнат 5
Площадь 168 м²
€216,955
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Дом 5 комнат в Gyori jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Gyori jaras, Венгрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€578,547
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Дом 2 комнаты в Gyori jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gyori jaras, Венгрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€44,443
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Дом 10 комнат в Gyori jaras, Венгрия
Дом 10 комнат
Gyori jaras, Венгрия
Число комнат 10
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 286 м²
€318,201
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Параметры недвижимости в Дьёр, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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