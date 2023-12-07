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Жильё в Gardonyi jaras, Венгрия

Гардонь
13
Velence
3
19 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Nadap, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nadap, Венгрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€118,339
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Дом 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€107,820
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Дом 5 комнат в Velence, Венгрия
Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Продается в районе Венеции Уйтелепи впечатляющий, уникально спроектированный семейный дом пл…
€210,118
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Дом 4 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 94 м²
€170,671
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Дом 5 комнат в Капольнашньек, Венгрия
Дом 5 комнат
Капольнашньек, Венгрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€260,346
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Дом 7 комнат в Гардонь, Венгрия
Дом 7 комнат
Гардонь, Венгрия
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
€302,159
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Дом 2 комнаты в Velence, Венгрия
Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 31 м²
€71,003
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Квартира 3 комнаты в Капольнашньек, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Капольнашньек, Венгрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€170,671
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Дом 5 комнат в Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 151 м²
€155,156
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Дом 3 комнаты в Гардонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€157,759
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Дом 3 комнаты в Гардонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€157,759
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Дом 4 комнаты в Гардонь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
€164,360
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Дом 5 комнат в Гардонь, Венгрия
Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€144,374
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Дом 3 комнаты в Гардонь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€157,759
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Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€172,512
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Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€124,125
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Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 40 м²
€107,820
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Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€250,879
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Квартира 2 комнаты в Гардонь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€377,633
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Типы недвижимости в Gardonyi jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Gardonyi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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