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Realting.com
Венгрия
Жилая
Gardonyi jaras
Жильё в Gardonyi jaras, Венгрия
Гардонь
13
Velence
3
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19 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Nadap, Венгрия
3
1
80 м²
€118,339
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Дом 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
2
1
73 м²
€107,820
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Дом 5 комнат
Velence, Венгрия
5
2
164 м²
Продается в районе Венеции Уйтелепи впечатляющий, уникально спроектированный семейный дом пл…
€210,118
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Дом 4 комнаты
Velence, Венгрия
4
2
94 м²
€170,671
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Дом 5 комнат
Капольнашньек, Венгрия
5
1
105 м²
€260,346
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Дом 7 комнат
Гардонь, Венгрия
7
3
210 м²
€302,159
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Дом 2 комнаты
Velence, Венгрия
2
2
31 м²
€71,003
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Квартира 3 комнаты
Капольнашньек, Венгрия
3
1
68 м²
€170,671
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Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5
2
151 м²
€155,156
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Дом 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
3
1
60 м²
€157,759
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Дом 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
3
1
60 м²
€157,759
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Дом 4 комнаты
Гардонь, Венгрия
4
1
84 м²
€164,360
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Дом 5 комнат
Гардонь, Венгрия
5
2
90 м²
€144,374
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Дом 3 комнаты
Гардонь, Венгрия
3
1
60 м²
€157,759
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Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
2
1
64 м²
€172,512
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Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
2
1
46 м²
€124,125
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Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
2
2
40 м²
€107,820
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Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
2
1
93 м²
€250,879
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Квартира 2 комнаты
Гардонь, Венгрия
2
1
140 м²
€377,633
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