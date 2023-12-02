Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Esztergomi jaras

Жильё в Esztergomi jaras, Венгрия

Эстергом
12
Ньергешуйфалу
3
31 объект найдено
Дом 2 комнаты в Пилишмарот, Венгрия
Дом 2 комнаты
Пилишмарот, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€97,604
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Эстергом, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€63,047
в месяц
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Чольнок, Венгрия
Дом 5 комнат
Чольнок, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 154 м²
€146,367
в месяц
Оставить заявку
Дом 1 комната в Эстергом, Венгрия
Дом 1 комната
Эстергом, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€59,986
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Leanyvar, Венгрия
Дом 3 комнаты
Leanyvar, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€149,300
в месяц
Оставить заявку
Дом 19 комнат в Эстергом, Венгрия
Дом 19 комнат
Эстергом, Венгрия
Комнаты 19
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 588 м²
€983,778
в месяц
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Кестёльц, Венгрия
Дом 5 комнат
Кестёльц, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€199,688
в месяц
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€61,053
в месяц
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Дорог, Венгрия
Дом 2 комнаты
Дорог, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€122,372
в месяц
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Чольнок, Венгрия
Дом 6 комнат
Чольнок, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
€202,858
в месяц
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Эстергом, Венгрия
Дом 7 комнат
Эстергом, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 270 м²
€276,984
в месяц
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Лабатлан, Венгрия
Дом 2 комнаты
Лабатлан, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 111 м²
€74,383
в месяц
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Лабатлан, Венгрия
Дом 5 комнат
Лабатлан, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
€90,380
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€99,977
в месяц
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Эстергом, Венгрия
Квартира 1 комната
Эстергом, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€94,645
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€131,970
в месяц
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Annavoelgy, Венгрия
Дом 2 комнаты
Annavoelgy, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€61,053
в месяц
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Bajot, Венгрия
Дом 2 комнаты
Bajot, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€50,389
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€306,597
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€79,715
в месяц
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€133,037
в месяц
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Эстергом, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эстергом, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€63,719
в месяц
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Suetto, Венгрия
Дом 5 комнат
Suetto, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 142 м²
€138,635
в месяц
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Пилишчев, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пилишчев, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€218,685
в месяц
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Токод, Венгрия
Дом 2 комнаты
Токод, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€55,987
в месяц
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Эстергом, Венгрия
Дом 5 комнат
Эстергом, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
€171,176
в месяц
Оставить заявку
Дом 1 комната в Токод, Венгрия
Дом 1 комната
Токод, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€22,422
в месяц
Оставить заявку
Дом 1 комната в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 1 комната
Ньергешуйфалу, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 20 м²
€15,564
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Ньергешуйфалу, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ньергешуйфалу, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€70,961
в месяц
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Байна, Венгрия
Дом 3 комнаты
Байна, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€92,328
в месяц
Оставить заявку

Типы недвижимости в Esztergomi jaras

дома

Параметры недвижимости в Esztergomi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти