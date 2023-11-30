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Квартиры в Erdi jaras, Венгрия

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26 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€111,057
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Квартира 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€150,720
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Квартира в Эрд, Венгрия
Квартира
Эрд, Венгрия
Площадь 52 м²
In the frequented area of Érd city, we offer modern apartments and penthouse apartments in t…
€0
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Квартира 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€184,831
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Квартира 2 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€131,946
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Квартира 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€198,052
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Квартира 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
€211,273
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Квартира 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€124,014
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Квартира 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
€314,662
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Квартира 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
€314,662
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Квартира 2 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€100,216
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Квартира 2 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€89,375
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Квартира 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€147,812
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Квартира 5 комнат в Эрд, Венгрия
Квартира 5 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
€404,248
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Квартира 2 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€86,995
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Квартира 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€171,874
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Квартира 2 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€86,995
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Квартира 4 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 177 м²
€702,040
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Квартира 4 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€185,069
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Квартира 1 комната в Саэхаломбатта, Венгрия
Квартира 1 комната
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€60,553
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Квартира 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€155,744
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Квартира 4 комнаты в Саэхаломбатта, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€184,831
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Квартира 2 комнаты в Diosd, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Diosd, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€105,504
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Квартира 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€224,494
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Квартира 4 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
In an ideal environment, in excellent condition, stylishly and tastefully furnished apartmen…
€225,753
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Квартира 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
€264,157
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Параметры недвижимости в Erdi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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