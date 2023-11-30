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Венгрия
Жилая
Erdi jaras
Квартиры
Квартиры в Erdi jaras, Венгрия
Квартира
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26 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Эрд, Венгрия
2
1
43 м²
€111,057
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Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3
1
70 м²
€150,720
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Квартира
Эрд, Венгрия
52 м²
In the frequented area of Érd city, we offer modern apartments and penthouse apartments in t…
€0
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Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3
1
73 м²
€184,831
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Квартира 2 комнаты
Эрд, Венгрия
2
1
68 м²
€131,946
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Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3
1
90 м²
€198,052
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Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3
1
119 м²
€211,273
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Квартира 4 комнаты
Эрд, Венгрия
4
2
110 м²
€124,014
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Квартира 4 комнаты
Эрд, Венгрия
4
1
118 м²
€314,662
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Квартира 4 комнаты
Эрд, Венгрия
4
1
126 м²
€314,662
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Квартира 2 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
2
1
39 м²
€100,216
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Квартира 2 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
2
1
47 м²
€89,375
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Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3
1
65 м²
€147,812
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Квартира 5 комнат
Эрд, Венгрия
5
2
117 м²
€404,248
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Квартира 2 комнаты
Эрд, Венгрия
2
1
47 м²
€86,995
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Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3
1
62 м²
€171,874
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Квартира 2 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
2
1
53 м²
€86,995
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Квартира 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
4
2
177 м²
€702,040
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Квартира 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
4
1
75 м²
€185,069
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Квартира 1 комната
Саэхаломбатта, Венгрия
1
1
35 м²
€60,553
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Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3
1
64 м²
€155,744
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Квартира 4 комнаты
Саэхаломбатта, Венгрия
4
1
79 м²
€184,831
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Квартира 2 комнаты
Diosd, Венгрия
2
1
52 м²
€105,504
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Квартира 4 комнаты
Эрд, Венгрия
4
1
90 м²
€224,494
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Квартира 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
4
1
87 м²
In an ideal environment, in excellent condition, stylishly and tastefully furnished apartmen…
€225,753
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Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
3
2
165 м²
€264,157
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Параметры недвижимости в Erdi jaras, Венгрия
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