Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Жилая
  4. Erdi jaras

Жильё в Erdi jaras, Венгрия

Эрд
84
Тёрёкбалинт
20
Саэхаломбатта
13
Diosd
12
149 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€111,057
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€171,874
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 2 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€92,283
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Эрд, Венгрия
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
€304,085
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 7 комнат
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 340 м²
The incredible panorama of the house (on a clear day you can see all the way to the Danube) …
€581,464
Оставить заявку
Дом 1 комната в Тарнок, Венгрия
Дом 1 комната
Тарнок, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 35 м²
€47,596
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 5 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
€256,225
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Саэхаломбатта, Венгрия
Дом 5 комнат
Саэхаломбатта, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
€272,090
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€150,720
Оставить заявку
Дом 6 комнат в Эрд, Венгрия
Дом 6 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
€277,643
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Тарнок, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тарнок, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€111,057
Оставить заявку
Квартира в Эрд, Венгрия
Квартира
Эрд, Венгрия
Площадь 52 м²
In the frequented area of Érd city, we offer modern apartments and penthouse apartments in t…
€0
Оставить заявку
Дом 2 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
€210,215
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€224,759
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€184,831
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Эрд, Венгрия
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 148 м²
€200,696
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Тарнок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тарнок, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
€198,316
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Diosd, Венгрия
Дом 4 комнаты
Diosd, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
€523,555
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
€330,263
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Diosd, Венгрия
Дом 3 комнаты
Diosd, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€330,527
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Эрд, Венгрия
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
I recommend this beautiful semi-detached house in Alsó-Parkváros in Érd to families or coupl…
€248,557
Оставить заявку
Квартира 2 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€131,946
Оставить заявку
Дом 7 комнат в Эрд, Венгрия
Дом 7 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
€224,759
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€198,052
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 119 м²
€211,273
Оставить заявку
Дом 5 комнат в Эрд, Венгрия
Дом 5 комнат
Эрд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
€330,263
Оставить заявку
Дом 3 комнаты в Тёрёкбалинт, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тёрёкбалинт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
€166,586
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€124,014
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 118 м²
€314,662
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Эрд, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Эрд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
€314,662
Оставить заявку

Типы недвижимости в Erdi jaras

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Erdi jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти