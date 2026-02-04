Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Csornai jaras
  4. Жилая
  5. Вилла

Виллы в Csornai jaras, Венгрия

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Фарад, Венгрия
Вилла 4 комнаты
Фарад, Венгрия
Число комнат 4
Площадь 84 м²
Количество этажей 2
В небольшом поселке Farád, всего в 3 минутах езды от Csorna и примерно в 35 минутах от Győr,…
$225,670
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Csornai jaras, Венгрия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти