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Жильё в Csornai jaras, Венгрия

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Чорна, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Чорна, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€97,836
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Дом 3 комнаты в Bodonhely, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bodonhely, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
€46,274
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Параметры недвижимости в Csornai jaras, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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