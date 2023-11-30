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  4. медье Чонград-Чанад

Жильё в медье Чонград-Чанад, Венгрия

Szegedi jaras
34
Сегед
29
Hodmezovasarhelyi jaras
13
Makoi jaras
11
Ходмезёвашархей
9
Мако
7
Миндсент
4
61 объект найдено
Дом 4 комнаты в Рёске, Венгрия
Дом 4 комнаты
Рёске, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€171,610
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Дом 6 комнат в Ujszentivan, Венгрия
Дом 6 комнат
Ujszentivan, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€198,316
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Дом 3 комнаты в Мако, Венгрия
Дом 3 комнаты
Мако, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€12,428
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Дом 1 комната в Чанадпалота, Венгрия
Дом 1 комната
Чанадпалота, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 57 м²
€8,462
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Дом 3 комнаты в Кишзомбор, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишзомбор, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€47,332
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Квартира 4 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€102,860
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Дом 10 комнат в Миндсент, Венгрия
Дом 10 комнат
Миндсент, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 200 м²
€1,19 млн
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Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€65,841
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Квартира 4 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 134 м²
€235,335
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Дом 2 комнаты в Миндсент, Венгрия
Дом 2 комнаты
Миндсент, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 90 м²
€34,110
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Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 109 м²
€168,966
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Дом 2 комнаты в Миндсент, Венгрия
Дом 2 комнаты
Миндсент, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 74 м²
€12,957
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Квартира 7 комнат в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 7 комнат
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 7
Площадь 143 м²
€211,273
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Дом 3 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 166 м²
€129,302
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Квартира 4 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 72 м²
€179,780
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Квартира 2 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
€60,553
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Дом 3 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 105 м²
€68,485
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Дом 3 комнаты в Шандорфальва, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шандорфальва, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 100 м²
€79,062
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Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 82 м²
€129,302
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Квартира 1 комната в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 35 м²
€54,471
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Квартира 1 комната в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 37 м²
€54,735
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Квартира 1 комната в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 42 м²
€63,197
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Квартира 2 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 73 м²
€113,437
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Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
€198,316
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Дом 4 комнаты в Шандорфальва, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шандорфальва, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 170 м²
€224,759
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Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€84,351
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Дом 1 комната в Мако, Венгрия
Дом 1 комната
Мако, Венгрия
Комнаты 1
Площадь 62 м²
€58,173
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Дом 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 82 м²
€47,332
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Квартира 3 комнаты в Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€79,062
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Дом 2 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€44,687
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Типы недвижимости в медье Чонград-Чанад

квартиры
дома

Параметры недвижимости в медье Чонград-Чанад, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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