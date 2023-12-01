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Жильё в Боньхад, Венгрия

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Боньхад, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Боньхад, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€69,793
в месяц
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Дом 3 комнаты в Боньхад, Венгрия
Дом 3 комнаты
Боньхад, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€30,634
в месяц
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