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Жильё в медье Баранья, Венгрия

Pecsi jaras
177
Печ
152
Шиклошский яраш
31
Мохачский яраш
19
Komloi jaras
16
Комло
11
Харкань
11
Pecsvaradi jaras
10
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282 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€91,524
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Квартира 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€143,974
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Дом 2 комнаты в Мохач, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мохач, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€62,939
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Дом 3 комнаты в Geresdlak, Венгрия
Дом 3 комнаты
Geresdlak, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€26,199
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Дом 6 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€207,176
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Дом 5 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 187 м²
€301,585
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Дом 3 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Сигетвар, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€46,942
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Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€52,450
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Дом 4 комнаты в Hosszuheteny, Венгрия
Дом 4 комнаты
Hosszuheteny, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
€36,452
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Дом 4 комнаты в Мадьяррегредь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мадьяррегредь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€65,300
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Дом 3 комнаты в Orfu, Венгрия
Дом 3 комнаты
Orfu, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€109,882
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Квартира 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
€257,003
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Дом 4 комнаты в Orfu, Венгрия
Дом 4 комнаты
Orfu, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€260,936
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Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€55,046
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Дом 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€102,277
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Дом 4 комнаты в Шимешхаза, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шимешхаза, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€31,443
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Дом 3 комнаты в Шимешхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шимешхаза, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€196,423
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Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€78,543
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Квартира 4 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 73 м²
€120,372
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Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€115,127
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Квартира 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
€235,761
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Квартира 5 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
€340,660
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Дом 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 75 м²
€31,470
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Дом 2 комнаты в Geresdlak, Венгрия
Дом 2 комнаты
Geresdlak, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€58,717
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Дом 4 комнаты в Сигетвар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Сигетвар, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€91,760
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Квартира 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€102,277
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Квартира 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€70,781
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Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€14,948
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Дом 1 комната в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 24 м²
€36,688
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Дом 6 комнат в Ofalu, Венгрия
Дом 6 комнат
Ofalu, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
€262,248
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Типы недвижимости в медье Баранья

квартиры
дома

Параметры недвижимости в медье Баранья, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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