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Дома в Aszodi jaras, Венгрия

22 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Карталь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Карталь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
€171,772
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Дом 3 комнаты в Hevizgyoerk, Венгрия
Дом 3 комнаты
Hevizgyoerk, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€99,392
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Дом 6 комнат в Карталь, Венгрия
Дом 6 комнат
Карталь, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 272 м²
€236,023
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Дом 3 комнаты в Карталь, Венгрия
Дом 3 комнаты
Карталь, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€78,412
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Дом 4 комнаты в Domony, Венгрия
Дом 4 комнаты
Domony, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€65,300
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Дом 3 комнаты в Вершег, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вершег, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 146 м²
€99,654
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Дом 2 комнаты в Баг, Венгрия
Дом 2 комнаты
Баг, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€25,963
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Дом 2 комнаты в Domony, Венгрия
Дом 2 комнаты
Domony, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€97,032
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Дом 5 комнат в Асод, Венгрия
Дом 5 комнат
Асод, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 228 м²
€170,199
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Дом 6 комнат в Асод, Венгрия
Дом 6 комнат
Асод, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 166 м²
€243,890
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Дом 3 комнаты в Тура, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тура, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€65,562
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Дом 5 комнат в Тура, Венгрия
Дом 5 комнат
Тура, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 313 м²
€731,671
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Дом 4 комнаты в Hevizgyoerk, Венгрия
Дом 4 комнаты
Hevizgyoerk, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
€83,657
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Дом 5 комнат в Domony, Венгрия
Дом 5 комнат
Domony, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€157,322
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Дом 2 комнаты в Асод, Венгрия
Дом 2 комнаты
Асод, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€110,144
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Дом 4 комнаты в Тура, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тура, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
€128,501
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Дом 3 комнаты в Асод, Венгрия
Дом 3 комнаты
Асод, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€79,986
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Дом 5 комнат в Hevizgyoerk, Венгрия
Дом 5 комнат
Hevizgyoerk, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€151,841
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Дом 4 комнаты в Тура, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тура, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€104,637
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Дом 3 комнаты в Гальгамача, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гальгамача, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€117,985
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Дом 3 комнаты в Баг, Венгрия
Дом 3 комнаты
Баг, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€41,697
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Дом 4 комнаты в Domony, Венгрия
Дом 4 комнаты
Domony, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€230,778
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Параметры недвижимости в Aszodi jaras, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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