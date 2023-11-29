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Коммерческая недвижимость в Ajkai jaras, Венгрия

Айка
3
3 объекта найдено
Коммерческая в Айка, Венгрия
Коммерческая
Айка, Венгрия
Площадь 245 м²
€222,910
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Коммерческая 3 ванных в Айка, Венгрия
Коммерческая 3 ванных
Айка, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
€472,046
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Коммерческая в Айка, Венгрия
Коммерческая
Айка, Венгрия
Площадь 135 м²
€64,251
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