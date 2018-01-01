Малоэтажная резиденция с бассейнами, Вула, Греция

Предлагаются двухуровневый пентхаус с видом на море и горы и тремя парковочными местами.
Резиденция располагает открытой парковкой и подземным гаражом.
Особенности квартир
Первый уровень: гостиная с кухней, две спальни с ванными комнатами и гардеробными, прачечная, два балкона, один из которых оборудован джакузи.
Второй уровень: две спальни с ванными комнатами и гардеробными.
Удобства и оснащение в доме
Полы с подогревом
Расположение и объекты поблизости
Море - 1 км
Аэропорт - 30 минут
Предлагаются светлые апартаменты с террасами и бассейнами.
Окончание строительства - весна 2024 года.
Удобства и оснащение в доме
Солнечные панели
Полы с подогревом
Система "умный дом"
Скрытое освещение
Расположение и объекты поблизости
Недвижимость находится в спокойном районе.
Станция метро - 850 метров
Супермаркет - 450 метров
Больница - 600 метров
Банк - 950 метров
Аптека - 280 метров
Школа - 850 метров