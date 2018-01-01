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Малоэтажная резиденция с бассейнами, Вула, Греция

Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
от
€1,21 млн
;
20
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О комплексе

Предлагаются квартиры с помещениями для хранения.

Резиденция располагает бассейнами и подземной парковкой.

Удобства и оснащение в доме
  • Система "умный дом"
  • Солнечные панели
  • Полы с подогревом
  • Дубовые полы
  • Тепловой насос Daikin
  • Кондиционеры Daikin
  • Сигнализация
Расположение и объекты поблизости

Вула - южный пригород Афин, расположенный на побережье в 16 км от центра города.

Местонахождение новостройки
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция

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Малоэтажная резиденция с бассейнами, Вула, Греция
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
от
€1,21 млн
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