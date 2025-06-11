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Земельные участки в Филиппинах

4 объекта найдено
Участок земли в Давао, Филиппины
Участок земли
Давао, Филиппины
Цена начинается с PHP 20 500 000 | От 620 кв.мВирендо в Saddleback Haven - Возвышенная жизнь…
$366,835
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Участок земли в Carmona, Филиппины
Участок земли
Carmona, Филиппины
Цена начинается с PHP 22 620 600 | От 450 кв.мCiela at Aéra Heights — Небесное святилище про…
$404,781
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Участок земли в Calamba, Филиппины
Участок земли
Calamba, Филиппины
Цена начинается с PHP 26 865 000 | От 540 кв.мAyala Greenfield Estates - живописный шедевр в…
$480,732
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Участок земли в Дасмариньяс, Филиппины
Участок земли
Дасмариньяс, Филиппины
Цена начинается с PHP 26 040 000 | От 525 кв.мThe Courtyards at Vermosa - Suburban Sophistic…
$465,969
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