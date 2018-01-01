Малоэтажная резиденция в престижном зеленом пригороде Афин, Греция

Афины, Греция

от €118,000

Строительство жилого дома в центре Афин - 40% строительных работ уже завершено. Это будет современное здание с лифтом и парковкой на 1 этаже, 6 новыми квартирами под аренду. Квартиры на 2–5 этажах площадью 100 м2 можно разделить на 2 для повышения доходности. Квартиры сдаются с чистовой отделкой, сантехникой и кухней. На фото показаны примеры реализованных проектов Tranio. Преимущества При желании сделку можно заключить удалённо через юриста, лететь в Грецию не потребуется. Ориентировочная доходность от аренды до уплаты комиссии и налогов 3,3–4,1% годовых. Команда Tranio сама находит арендаторов и занимается всеми хозяйственными вопросами. Гарантия на ремонт - 2 года. Инфраструктура В пешей доступности от здания есть супермаркеты, больницы, школы и детские сады, кафе и рестораны. Расположение и объекты поблизости Здание расположено к северу от исторического центра в районе Като Патисия. Это густонаселенный район с развитой инфраструктурой, популярный среди греков и экспатов. Главное преимущество локации — зеленая площадь перед домом. Балконы квартир выходят на парк. Под окнами не будет машин: дорога, ведущая к дому — пешеходная. В 300 метрах от дома улица Ахарнон — центральный проспект района с кафе, ресторанами и магазинами. Станция метро в 4 минутах ходьбы. До Монастираки можно доехать за 10 минут. В 15 минутах ходьбы находится Школьный комплекс Грава, где расположено 24 учебных заведения всех уровней. Это один из крупнейших комплексов Греции.