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Малоэтажная резиденция в престижном зеленом пригороде Афин, Греция

Афины, Греция
от
€590,000
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9
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О комплексе

Предлагаются апартаменты с большими балконами, парковочными местами и помещениями для хранения.

Удобства и оснащение в доме
  • Предустановка для кондиционеров
  • Алюминиевые окна
  • Бронированная дверь
  • Автономное газовое отопление
  • Электрические рольставни
  • Светодиодное освещение
  • Высокоскоростной интернет
  • Предустановка для сигнализации
Расположение и объекты поблизости

Недвижимость находится в престижном жилом пригороде Афин -Мелиссия.

  • Частные школы - 1,3 км
  • Торговый центр - 3,8 км
  • Теннисный клуб - 800 метров
  • Больница - 500 метров
  • Афины - 15 км
  • Пирей - 25 км
  • Вулиагмени - 36 км
  • Аэропорт - 25 км
Местонахождение новостройки
Афины, Греция

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Малоэтажная резиденция в престижном зеленом пригороде Афин, Греция
Афины, Греция
от
€590,000
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