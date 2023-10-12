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Дома в Аккра, Гана

East Legon
21
292 объекта найдено
Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
€122,372
Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€494,193
Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
€395,354
Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
€357,702
Дом 3 спальни с Spalni, с холодильником в Аккра, Гана
Дом 3 спальни с Spalni, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€263,570
Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€125,196
Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€188,264
Дом 2 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 2 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€263,570
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€169,438
Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€357,702
Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
€178,851
Дом 4 спальни с холодильником в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€254,156
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Аккра, Гана
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€169,438
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с балконом, с кондиционером, с садом
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Цена по запросу
Дом 5 спален с Spalni в Аккра, Гана
Дом 5 спален с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 5
€254,156
Дом 3 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 3 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€141,198
Дом 4 спальни с Spalni в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 4
€169,438
Дом 4 спальни с кондиционером, с плитой, с оборудованной кухней в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с плитой, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€376,528
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с бассейном в Аккра, Гана
Дом 5 спален с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
€2,35 млн
Дом с кондиционером, с плитой, с оборудованной кухней в Аккра, Гана
Дом с кондиционером, с плитой, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
€705,990
Дом 4 спальни с Spalni, с холодильником в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с Spalni, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€169,438
Дом 5 спален с кондиционером, с плитой, с оборудованной кухней в Аккра, Гана
Дом 5 спален с кондиционером, с плитой, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
€705,990
Дом 5 спален с Spalni, с холодильником в Аккра, Гана
Дом 5 спален с Spalni, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
€357,702
Дом 8 спален с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Дом 8 спален с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
€1,32 млн
Дом 8 спален с Spalni в Аккра, Гана
Дом 8 спален с Spalni
Аккра, Гана
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
€705,990
Дом 4 ванных с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Дом 4 ванных с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Кол-во ванных комнат 4
€235,330
Дом 4 ванных с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Дом 4 ванных с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Кол-во ванных комнат 4
€244,743
Дом 5 спален с кондиционером, с Car parking в Аккра, Гана
Дом 5 спален с кондиционером, с Car parking
Аккра, Гана
Количество спален 5
€470,660
Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с оборудованной кухней в Аккра, Гана
Дом 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
Количество спален 4
€357,702
Дом 5 спален с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Дом 5 спален с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 5
€301,222

Типы недвижимости в Аккра

виллы

Параметры недвижимости в Аккра, Гана

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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