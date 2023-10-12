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East Legon
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Квартира
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156 объектов найдено
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Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
1
1
€301,222
Рекомендовать
Квартира 3 ванных с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
3
€303,387
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с Spalni, с холодильником
Аккра, Гана
1
1
€108,252
Рекомендовать
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
3
4
175 м²
5
Woodbridge, проект whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€357,702
1
Рекомендовать
1
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
2
2
90 м²
Woodbridge, проект Whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€263,570
1
Рекомендовать
1
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
1
2
60 м²
Woodbridge, проект Whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€169,438
1
Рекомендовать
1
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Аккра, Гана
4
2
120 м²
6
Продаётся квартира общей площадью 120м2, расположена на 6-ом этаже с лифтом. В квартире: …
€115,000
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
4
4
€640,098
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
3
3
€456,540
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
4
4
€705,990
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
2
2
€254,156
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
1
1
€131,785
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
4
4
€658,924
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Аккра, Гана
1
1
€129,432
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
1
1
€70,834
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, с плитой
Аккра, Гана
1
1
€75,117
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с садом, с оборудованной кухней, с Staff Quarters
Аккра, Гана
3
3
€263,570
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником
Аккра, Гана
4
4
€517,726
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
4
4
€517,726
Рекомендовать
Квартира
Аккра, Гана
€1,60 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с холодильником, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
3
3
€563,851
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
1
1
€64,010
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
3
3
€277,689
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
4
4
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с кондиционером, с холодильником, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
2
2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL575 Таунхаус с двумя спальнями, расположенный в Ист-Легон-Хиллз. Немногие…
€141,198
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
4
4
€197,677
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
2
2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AR181Это новый, роскошный жилой дом в самом желанном районе Аккры. Он распо…
€284,015
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником
Аккра, Гана
4
4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP316Этот дом представляет собой полностью меблированный дом с 4 спальнями,…
€263,570
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с интернетом
Аккра, Гана
3
3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: KD002Этот потрясающий новый комплекс находится в Канде. Это 23-х комнатная …
€155,506
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
4
4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: RR034. Эта застройка состоит из 8 домов, которые были предназначены исключи…
€729,523
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