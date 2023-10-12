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Квартиры в Аккра, Гана

East Legon
3
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156 объектов найдено
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, с холодильником в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€301,222
Квартира 3 ванных с кондиционером, с бассейном, с холодильником в Аккра, Гана
Квартира 3 ванных с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
Кол-во ванных комнат 3
€303,387
Квартира 1 спальня с Spalni, с холодильником в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня с Spalni, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€108,252
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аккра, Гана
Пентхаус 3 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 175 м²
Этаж 5
Woodbridge, проект whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€357,702
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аккра, Гана
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Woodbridge, проект Whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€263,570
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 60 м²
Woodbridge, проект Whitewall, расположенный в отличном Лабоне в центре города Аккра, предлаг…
€169,438
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Аккра, Гана
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Этаж 6
Продаётся квартира общей площадью 120м2, расположена на 6-ом этаже с лифтом. В квартире: …
€115,000
Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€640,098
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€456,540
Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€705,990
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Аккра, Гана
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
€254,156
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с бассейном в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€131,785
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€658,924
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня с лифтом, с бассейном, с садом
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€129,432
Квартира 1 спальня с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€70,834
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, с плитой в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня с кондиционером, с бассейном, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€75,117
Квартира 3 спальни с садом, с оборудованной кухней, с Staff Quarters в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни с садом, с оборудованной кухней, с Staff Quarters
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€263,570
Квартира 4 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни с кондиционером, с садом, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€517,726
Квартира 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни с кондиционером, с бассейном, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€517,726
Квартира в Аккра, Гана
Квартира
Аккра, Гана
€1,60 млн
Квартира 3 спальни с кондиционером, с холодильником, с оборудованной кухней в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни с кондиционером, с холодильником, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€563,851
Квартира 1 спальня с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Квартира 1 спальня с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
€64,010
Квартира 3 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
€277,689
Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни с кондиционером, с холодильником, с плитой
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Цена по запросу
Квартира 2 спальни с кондиционером, с холодильником, с оборудованной кухней в Аккра, Гана
Квартира 2 спальни с кондиционером, с холодильником, с оборудованной кухней
Аккра, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: EL575 Таунхаус с двумя спальнями, расположенный в Ист-Легон-Хиллз. Немногие…
€141,198
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с бассейном
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
€197,677
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аккра, Гана
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
ID НЕДВИЖИМОСТИ: AR181Это новый, роскошный жилой дом в самом желанном районе Аккры. Он распо…
€284,015
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни с балконом, с кондиционером, с холодильником
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: SP316Этот дом представляет собой полностью меблированный дом с 4 спальнями,…
€263,570
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с интернетом в Аккра, Гана
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с интернетом
Аккра, Гана
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
ID НЕДВИЖИМОСТИ: KD002Этот потрясающий новый комплекс находится в Канде. Это 23-х комнатная …
€155,506
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером в Аккра, Гана
Квартира 4 спальни с балконом, с лифтом, с кондиционером
Аккра, Гана
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
ID НЕДВИЖИМОСТИ: RR034. Эта застройка состоит из 8 домов, которые были предназначены исключи…
€729,523

Типы недвижимости в Аккра

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Аккра, Гана

с бассейном
недорогая
элитная
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