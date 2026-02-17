Квартира в новостройке Archi Kikvidze

Расположение: Nadzaladevi

Арчи Киквидзе Парк идеально расположен на улице Z. Kikvidze в самом сердце Наджаладеви, всего в 2 минутах ходьбы от станций метро Gotsiridze и Didube. Комплекс предлагает легкий доступ к парку Киквидзе, проспекту Церетели и Экспо-Джорджия, размещая жителей в центре города, сохраняя при этом мирную обстановку.

Зеленые пространства и отдых

Комплекс имеет пышный зеленый двор площадью 15 000 м2, предназначенный для отдыха и активного проживания. Жители могут наслаждаться зонами отдыха на открытом воздухе, спортивными сооружениями и специализированными детскими игровыми площадками, создавая здоровую и яркую атмосферу сообщества.

Современное, энергоэффективное строительство

Построенный из экологически чистых и энергоэффективных немецких блоков YTONG, Archi Kikvidze Парк поддерживает стабильную температуру в помещении и снижает затраты на электроэнергию на 40%, обеспечивая комфорт и снижение коммунальных платежей для жителей.

Удобство и удобства

Комплекс также включает в себя коммерческие помещения, подземный гараж и продуманные коммунальные зоны. Все создано для обеспечения бесшовного и комфортного образа жизни для современной городской жизни.