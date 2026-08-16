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Жилье в Эндре и Луара, Франция

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Tours
326
La Riche
314
326 объектов найдено
Замок 50 комнат в Tours, Франция
Замок 50 комнат
Tours, Франция
Число комнат 50
Настоящая жемчужина Франции: замок, который нельзя упустить Замок с историей и потенциало…
$3,68 млн
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Квартира 2 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 2 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 2
Площадь 42 м²
Этаж 1
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$284,668
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Квартира 3 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 3 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 2
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$360,192
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It Is RealtyIt Is Realty
Замок в Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
Площадь 850 м²
Замок середины 19-го века — очень красивая зона приема гостей, с четырьмя красивыми большими…
$1,75 млн
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Замок 8 спален в Tours, Франция
Замок 8 спален
Tours, Франция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Yникальный замок XVI века, полностью отреставрированный, расположенный всего в 34 км от горо…
$2,35 млн
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Квартира 1 спальня в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 1 спальня
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$217,649
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 3 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 3 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 3
Площадь 59 м²
Этаж 2
| Апартаменты
$346,250
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Квартира 3 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 3 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Жилплощадь разработанна, чтобы предложить уникальную обстановку, она включает в себя широкие…
$264,916
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Квартира 2 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 2 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 2
Площадь 47 м²
Этаж 2
В центре Тура мы предлагаем стратегический адрес для ваших инвестиций в собственность. Совре…
$207,279
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Квартира 3 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 3 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 3
| Апартаменты
$256,782
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Квартира 2 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 2 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 2
Площадь 24 м²
| Апартаменты
$207,610
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Квартира 5 спален в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 5 спален
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 5
Площадь 97 м²
Этаж 2
Жилплощадь разработанна, чтобы предложить уникальную обстановку, она включает в себя широкие…
$448,498
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Квартира 3 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 3 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 1
Жилплощадь разработанна, чтобы предложить уникальную обстановку, она включает в себя широкие…
$271,887
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Квартира 1 спальня в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 1 спальня
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
В центре Тура мы предлагаем стратегический адрес для ваших инвестиций в собственность. Совре…
$98,229
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Квартира 1 спальня в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 1 спальня
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 1
Площадь 27 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$225,039
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Квартира 3 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 3 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 2
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$348,573
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Квартира 3 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 3 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 3
Площадь 71 м²
Этаж 1
Эта сделанная на заказ квартира в центре города Тур после полной реставрации, в непосредстве…
$450,357
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Квартира 2 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 2 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 2
Площадь 37 м²
Этаж 3
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$252,135
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Квартира 1 спальня в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 1 спальня
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 1
В центре Тура мы предлагаем стратегический адрес для ваших инвестиций в собственность. Совре…
$88,344
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Квартира 3 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 3 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 2
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$383,431
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Замок в Rigny Usse, Франция
Замок
Rigny Usse, Франция
Площадь 920 м²
Великолепный замок в долине Луары с 4 тщательно отремонтированными коттеджами, предлагающими…
$2,81 млн
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Квартира 3 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 3 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 3
Площадь 75 м²
Этаж 3
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$443,850
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Квартира 1 спальня в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 1 спальня
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 3
В центре Тура мы предлагаем стратегический адрес для ваших инвестиций в собственность. Совре…
$97,386
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Квартира 1 спальня в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 1 спальня
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 1
Площадь 18 м²
Этаж 2
В центре Тура мы предлагаем стратегический адрес для ваших инвестиций в собственность. Совре…
$92,265
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Квартира 1 спальня в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 1 спальня
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 1
Площадь 19 м²
Этаж 3
В центре Тура мы предлагаем стратегический адрес для ваших инвестиций в собственность. Совре…
$103,457
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Квартира 4 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 4 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 4
Площадь 106 м²
Этаж 1
| Апартаменты
$594,899
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Замок в Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
Площадь 700 м²
Красивый замок с романтичным фасадом и привлекательными интерьерами расположен во Франции, в…
$2,78 млн
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Квартира 3 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 3 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 3
Площадь 61 м²
Этаж 6
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$389,240
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Квартира 1 спальня в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 1 спальня
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 5
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$189,392
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Квартира 3 спальни в 82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Квартира 3 спальни
82 Tesla Center Tours La Riche, Франция
Количество спален 3
Площадь 66 м²
Этаж 3
Современный экологический район Бомон-Шово. Превосходное архитектурное качество, он предлаг…
$378,783
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