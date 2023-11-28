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Жильё в Эндр и Луара, Франция

Tours
16
18 объектов найдено
Замок 17 комнат в Tours, Франция
Замок 17 комнат
Tours, Франция
Комнаты 17
Площадь 1 200 м²
ЮЖНЫЙ ТУРЕНСКИЙ ЗАМОК Замок 17 комнат  11 спален 1200 м² Замок, расположенный на берег…
€1,65 млн
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+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Замок 9 спален в Tours, Франция
Замок 9 спален
Tours, Франция
Комнаты 23
Площадь 1 400 м²
CHATEAU  В ЮЖНОЙ ТУРЕНЕ Замок 23 комнаты 9 спален 1400 м² Внушительный и великолепный …
€3,95 млн
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+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Замок 10 спален в Tours, Франция
Замок 10 спален
Tours, Франция
Количество спален 10
Площадь 680 м²
Количество этажей 3
Замок XIX века, 25км от Тура, в знаменитой Долине Луары. Замок жилой площадью 680м2, 10 с…
€1,79 млн
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Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Замок в Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Замок XIX века в отличном состоянии 15км от Тура, Долина Луары. Замок общей площадью 1200…
€1,49 млн
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Языки общения: English, Русский
+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Замок 7 спален в Tours, Франция
Замок 7 спален
Tours, Франция
Количество спален 7
Площадь 450 м²
Количество этажей 5
Чудесный Замок "Спящей Красавицы" в Долине Луары, 35км от Тура. Замок общей площадью 450m…
€1,15 млн
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+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Квартира 1 комната в Tours, Франция
Квартира 1 комната
Tours, Франция
Комнаты 1
Площадь 27 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE   Новый комплекс ICADE, расположенн…
€157,000
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Квартира 2 комнаты в Tours, Франция
Квартира 2 комнаты
Tours, Франция
Комнаты 2
Площадь 41 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE   Новый комплекс ICADE, расположенн…
€206,000
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Квартира 1 комната в Tours, Франция
Квартира 1 комната
Tours, Франция
Комнаты 1
Площадь 32 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE   Новый комплекс ICADE, расположенн…
€172,000
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Квартира 4 комнаты в Tours, Франция
Квартира 4 комнаты
Tours, Франция
Комнаты 4
Площадь 73 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE   Новый комплекс ICADE, расположенн…
€285,200
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Квартира 3 комнаты в Tours, Франция
Квартира 3 комнаты
Tours, Франция
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE   Новый комплекс ICADE, расположенн…
€289,000
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Квартира 3 комнаты в Tours, Франция
Квартира 3 комнаты
Tours, Франция
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2022  РЕЗИДЕНЦИЯ L'INSPIRE   Новый комплекс ICADE, расположенн…
€248,000
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Замок в La Ville-aux-Dames, Франция
Замок
La Ville-aux-Dames, Франция
Площадь 1 400 м²
ЭЛЕГАНТНЫЙ ЗАМОК XVIII века в  долине ЛУАРЫ Бывшая королевская охотничья резиденци…
€3,30 млн
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Замок в Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
Этот великолепный гостиничный комплекс 3 * расположен на лесопарке площадью 5,5 га с 4-луноч…
€1,25 млн
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+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Замок 9 спален в Tours, Франция
Замок 9 спален
Tours, Франция
Количество спален 9
Площадь 750 м²
Красивый замок во Франции недалеко от Тура, замок XIX века  на 3,5 га парка с аккуратными по…
€1,20 млн
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+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Замок в Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
Площадь 850 м²
Замок середины 19-го века — очень красивая зона приема гостей, с четырьмя красивыми большими…
€1,65 млн
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+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Замок в Tours, Франция
Замок
Tours, Франция
Площадь 700 м²
Красивый замок с романтичным фасадом и привлекательными интерьерами расположен во Франции, в…
€2,62 млн
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+79112529002 Ms91125290002@gmail.com
Замок 10 спален с мебелью, с бассейном, с гаражом в Tours, Франция
Замок 10 спален с мебелью, с бассейном, с гаражом
Tours, Франция
Количество спален 10
Площадь 1 080 м²
Роскошный замок расположен в 40 км от города Тур, центра виноделия долины Луары, Франция. Э…
€2,31 млн
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Замок 5 спален с мебелью, с садом, с отоплением в Amboise, Франция
Замок 5 спален с мебелью, с садом, с отоплением
Amboise, Франция
Количество спален 5
Площадь 450 м²
Великолепный замок расположился в 220 км от Парижа, в одном из самых красивых уголков Франц…
€1,48 млн
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