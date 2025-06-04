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Квартиры в Бондях, Франция

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58 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Бонди, Франция
Квартира 3 спальни
Бонди, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 5
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$403,281
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Квартира 3 спальни в Бонди, Франция
Квартира 3 спальни
Бонди, Франция
Количество спален 3
Площадь 62 м²
Этаж 5
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$367,591
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Квартира 1 спальня в Бонди, Франция
Квартира 1 спальня
Бонди, Франция
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Этаж 3
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$205,402
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Квартира 3 спальни в Бонди, Франция
Квартира 3 спальни
Бонди, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$364,233
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Квартира 1 спальня в Бонди, Франция
Квартира 1 спальня
Бонди, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Этаж 5
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$180,800
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Квартира 3 спальни в Бонди, Франция
Квартира 3 спальни
Бонди, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 3
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$348,823
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Квартира 1 спальня в Бонди, Франция
Квартира 1 спальня
Бонди, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 1
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$154,481
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Квартира 3 спальни в Бонди, Франция
Квартира 3 спальни
Бонди, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 3
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$364,988
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Квартира 3 спальни в Бонди, Франция
Квартира 3 спальни
Бонди, Франция
Количество спален 3
Площадь 67 м²
Этаж 5
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$391,020
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Квартира 3 спальни в Бонди, Франция
Квартира 3 спальни
Бонди, Франция
Количество спален 3
Площадь 57 м²
Этаж 1
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$306,417
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Квартира 4 спальни в Бонди, Франция
Квартира 4 спальни
Бонди, Франция
Количество спален 4
Площадь 81 м²
Этаж 2
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$410,544
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Квартира 3 спальни в Бонди, Франция
Квартира 3 спальни
Бонди, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$364,233
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Квартира 1 спальня в Бонди, Франция
Квартира 1 спальня
Бонди, Франция
Количество спален 1
Площадь 26 м²
Этаж 3
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$169,357
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Квартира 5 спален в Бонди, Франция
Квартира 5 спален
Бонди, Франция
Количество спален 5
Площадь 100 м²
Этаж 3
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$515,425
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Квартира 1 спальня в Бонди, Франция
Квартира 1 спальня
Бонди, Франция
Количество спален 1
Площадь 33 м²
Этаж 4
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$226,572
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Квартира 1 спальня в Бонди, Франция
Квартира 1 спальня
Бонди, Франция
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Этаж 1
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$210,552
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Квартира 3 спальни в Бонди, Франция
Квартира 3 спальни
Бонди, Франция
Количество спален 3
Площадь 63 м²
Этаж 1
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$338,956
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Квартира 1 спальня в Бонди, Франция
Квартира 1 спальня
Бонди, Франция
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Этаж 4
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$178,511
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Квартира 3 спальни в Бонди, Франция
Квартира 3 спальни
Бонди, Франция
Количество спален 3
Площадь 79 м²
Этаж 4
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$417,052
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Квартира 3 спальни в Бонди, Франция
Квартира 3 спальни
Бонди, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 1
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$333,204
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Квартира 1 спальня в Бонди, Франция
Квартира 1 спальня
Бонди, Франция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Этаж 4
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$191,013
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Квартира 3 спальни в Бонди, Франция
Квартира 3 спальни
Бонди, Франция
Количество спален 3
Площадь 68 м²
Этаж 1
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$370,742
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Квартира 1 спальня в Бонди, Франция
Квартира 1 спальня
Бонди, Франция
Количество спален 1
Площадь 25 м²
Этаж 2
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$173,848
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Квартира 3 спальни в Бонди, Франция
Квартира 3 спальни
Бонди, Франция
Количество спален 3
Площадь 69 м²
Этаж 3
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$405,884
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Квартира 2 спальни в Бонди, Франция
Квартира 2 спальни
Бонди, Франция
Количество спален 2
Площадь 46 м²
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$256,238
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Квартира 1 спальня в Бонди, Франция
Квартира 1 спальня
Бонди, Франция
Количество спален 1
Площадь 28 м²
Этаж 5
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$196,734
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Квартира 3 спальни в Бонди, Франция
Квартира 3 спальни
Бонди, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 4
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$378,655
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Квартира 4 спальни в Бонди, Франция
Квартира 4 спальни
Бонди, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
Этаж 4
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$456,646
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Квартира 3 спальни в Бонди, Франция
Квартира 3 спальни
Бонди, Франция
Количество спален 3
Площадь 65 м²
Этаж 2
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$342,862
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Квартира 1 спальня в Бонди, Франция
Квартира 1 спальня
Бонди, Франция
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Этаж 3
Расположенная в 8 км от Парижа, жилплощадь сочетает в себе отличный сервис со всеми преимуще…
$233,987
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