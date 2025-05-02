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Дома с террасой в Tampere sub region, Финляндия

Тампере
4
Юлёярви
4
Пялькяне
3
1 объект найдено
Дом 3 комнаты в Юлёярви, Финляндия
Дом 3 комнаты
Юлёярви, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$214,939
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Международное агентство недвижимости Habita
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Параметры недвижимости в Tampere sub region, Финляндия

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